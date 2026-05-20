Weiß er schon mehr? Spannende Chandler-Aussagen zu Frankfurter Trainergerüchten

Frankfurt am Main - Auf der Suche nach einem neuen Trainer taucht bei Eintracht Frankfurt ein Name immer wieder auf – Adi Hütter (56). SGE-Urgestein Timothy Chandler (36) traf jetzt öffentlich spannende Aussagen hinsichtlich seines ehemaligen Coaches.

SGE-Kultprofi Timothy Chandler (36, r.) würde sich über ein erneutes Engagement von Adi Hütter (56) als Cheftrainer von Eintracht Frankfurt wohl freuen. © Montage: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP, FREDERIC DIDES/AFP

Nach dem standesgemäßen 7:0-Sieg der Eintracht am Dienstagabend im Freundschaftsspiel beim Verbandsligisten Rot-Weiss Frankfurt äußerte sich Chandler angesprochen auf die Gerüchte um Ex-Coach Hütter.

"Ich denke, wir hatten auf jeden Fall unter ihm eine gute Zeit, wir haben einen sehr energiereichen Fußball und Power-Fußball gespielt. Adi hat hier auch eine gute Zeit gehabt, hat hier immer noch ein gutes Standing. Und wenn er es am Ende wird, freue ich mich natürlich, wieder einen alten Bekannten zu sehen bei Frankfurt. Dann würde es auch vorwärtsgehen", erklärte er gegenüber der "Bild".

Ein klares Plädoyer für ein erneutes Engagement Hütters und das ausgerechnet von Publikumsliebling Chandler, der die Eintracht wohl versteht wie kein Zweiter im aktuellen Kader.

Hütter soll einer der Kandidaten für den vakanten Trainerposten bei der SGE sein, nachdem mit Albert Riera (44) eine einvernehmliche Trennung ausgehandelt wurde.

Neben dem aktuell vereinslosen Österreicher soll außerdem Matthias Jaissle (38) eine Option sein, die Markus Krösche (45) und Co. prüfen. Der 38-Jährige steht zwar noch beim Saudi-Klub Al Ahli für ein Jahr unter Vertrag, soll sich einen Job im europäischen Fußballgeschäft aber durchaus wieder vorstellen können.