Bittere Transfer-Pleite für Eintracht: Wunschspieler vor Wechsel nach Italien

Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurt ist weiter dringend auf der Suche nach Verstärkungen für die neue Saison. Jetzt muss die SGE aber einen herben Rückschlag auf dem Transfermarkt verkraften. Ein Wunschspieler wechselt offenbar nach Italien statt an den Main.

Víctor Valdepeñas (19) soll bei Eintracht Frankfurt auf dem Wunschzettel gestanden haben. Doch jetzt wechselt er wohl zur AC Florenz. © IMAGO/NurPhoto

Real-Verteidiger Víctor Valdepeñas (19), an dem die Hessen bereits seit Monaten interessiert gewesen sein sollen, steht nach Informationen des gut vernetzten Sky-Transferexperten Gianluca Di Marzio unmittelbar vor einem Wechsel zur AC Florenz.

Demnach haben sich die Fiorentina und Real Madrid bereits mündlich auf einen festen Transfer des 19-Jährigen verständigt.

Der spanische Rekordmeister soll sich bei dem Geschäft zudem eine Beteiligung von 50 Prozent an einem späteren Weiterverkauf sichern.

Offen seien lediglich noch Details zum genauen Zeitpunkt des Wechsels.

Für die Eintracht bedeutet die Einigung zwischen Florenz und Madrid eine bittere Transferpleite, gerade vor dem Hintergrund, dass die SGE nach den Abgängen von Kristensen und Brown in der Defensive unbedingt Verstärkungen benötigt.