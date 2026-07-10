Ex-Eintracht-Coach Riera schießt nach Hellmann-Kritik mit wildem Instagram-Post zurück: "Du bist ein Niemand"

Frankfurt am Main - Nach den jüngsten Aussagen von Eintracht-Vorstandssprecher Axel Hellmann (54) in Richtung Albert Riera (44), hat der Ex-SGE-Coach scharf zurückgeschossen. In einer Instagram-Story griff der Spanier den Vereinsboss persönlich an und erhob zudem deutliche Vorwürfe gegen die Vereinsführung.

Ex-Eintracht-Cheftrainer Albert Riera (44) wählte teils heftige Worte für seine Antwort in Richtung der Frankfurter Vereinsführung. © Florian Wiegand/dpa

Auslöser der Reaktion war ein Interview Hellmanns mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Darin erklärte der Vorstandssprecher unter anderem, Riera sei nicht bereit gewesen, "sich mit der Bundesliga, diesem Klub und dem ganzen Umfeld auseinanderzusetzen".

Diese Kritik wollte der ehemalige Eintracht-Coach offenbar nicht auf sich sitzen lassen. "Ich werde deinen Namen nicht nennen", schrieb Riera in seiner Insta-Story vom Englischen ins Deutsche übersetzt. "Denn du bist ein Niemand, unbekannt und hast nichts getan. Ich weiß immer noch nicht, warum dir der Verein Geld bezahlt." Wer gemeint war, ist trotzdem eindeutig.

Damit nicht genug: Der Spanier legte nach und schrieb: "Du hast entschieden, über mich zu sprechen. Das mache ich auch!" Außerdem warf er Hellmann vor: "Feiglinge reden erst hinterher und hinter dem Rücken."

Auch den Verein selbst nahm Riera ins Visier. Während seiner Zeit in Frankfurt sei die Eintracht für ihn "wie ein Geist" gewesen. "Kein Präsident, keine Direktoren oder jemand anderes war da. Die tauchen vermutlich nur in guten Momenten auf."