Neuer Anlauf oder Geldregen: Steht Eintracht ein Uzun-Poker ins Haus?
Frankfurt am Main - Bleibt Can Uzun (20) bei Eintracht Frankfurt oder bricht der türkische Nationalspieler noch in diesem Sommer seine Zelte in der Mainmetropole ab? Der Schatten der vergangenen Spielzeit liegt über der Zusammenarbeit.
Unter dem inzwischen schon wieder geschassten Trainer Albert Riera (44), der nach seinem Rauswurf munter nachtritt, spielte Uzun zuletzt in Frankfurt eine Nebenrolle. Dass dies spürbar zu wenig für die recht hohen Ansprüche ist, überrascht keineswegs.
Auch aus Sicht der Verantwortlichen der Eintracht rund um Sportvorstand Markus Krösche (45) dürfte die Entwicklung in der Halbserie unter Riera alles andere als zufriedenstellend gewesen sein. Uzun galt nach einem starken Saisonstart und mit Blick auf die Zukunft eigentlich sogar als unverkäuflich.
Wie "Sky Sport" bereits im April berichtete, ist ein Abgang nun allerdings denkbar, sofern denn das passende Angebot auf den Tisch gelegt wird. Und das könnte offenbar schon sehr bald der Fall sein.
Nach Informationen des Senders soll Galatasaray "konkretes Interesse" an einer Verpflichtung des Mittelfeldakteurs haben, einen Transfer vorantreiben und sich sogar bereits in direkten Gesprächen mit der Spielerseite befinden.
Eintracht Frankfurt fordert für Dienste von Can Uzun saftige Ablösesumme
Zwischen beiden Vereinen soll es allerdings bislang noch zu keinen Verhandlungen gekommen sein.
Uzun selbst sei für einen Tapetenwechsel offenbar bereit, heißt es. Die zurückliegenden Wochen und Monate dürften wohl am jungen Türken nagen, ob er einen neuen Anlauf starten will, scheint fraglich.
Der Vertrag des technisch versierten Youngsters ist noch bis zum Sommer 2029 gültig. Die Chefetage der Hessen hat somit sämtliche Trümpfe in einem womöglich anstehenden Poker selbst in der Hand.
Dem Bericht zufolge scheint sich das auch in der geforderten Ablösesumme widerzuspiegeln. Diese soll im Bereich von rund 60 Millionen Euro liegen.
Es wäre einmal mehr ein satter Geldregen für Krösche und Co., war Uzun doch im Sommer 2024 für elf Millionen vom 1. FC Nürnberg in den Stadtwald gelotst worden.
Seit seinem Wechsel an den Main stand der 20-Jährige für die Eintracht wettbewerbsübergreifend in 59 Partien auf dem Rasen. Er erzielte in diesen 15 Tore und legte neun Treffer auf. Das Transferfenster der Bundesliga hat noch 51 Tage geöffnet, schließt am 1. September. Das der türkischen Süper Lig ist drei Tage länger bis zum 4. September offen.
Titelfoto: Arne Dedert/dpa