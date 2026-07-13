Neuer Anlauf oder Geldregen: Steht Eintracht ein Uzun-Poker ins Haus?

Frankfurt am Main - Bleibt Can Uzun (20) bei Eintracht Frankfurt oder bricht der türkische Nationalspieler noch in diesem Sommer seine Zelte in der Mainmetropole ab? Der Schatten der vergangenen Spielzeit liegt über der Zusammenarbeit.

Verlässt Can Uzun (20) die Frankfurter Eintracht im Sommer? © Arne Dedert/dpa

Unter dem inzwischen schon wieder geschassten Trainer Albert Riera (44), der nach seinem Rauswurf munter nachtritt, spielte Uzun zuletzt in Frankfurt eine Nebenrolle. Dass dies spürbar zu wenig für die recht hohen Ansprüche ist, überrascht keineswegs.

Auch aus Sicht der Verantwortlichen der Eintracht rund um Sportvorstand Markus Krösche (45) dürfte die Entwicklung in der Halbserie unter Riera alles andere als zufriedenstellend gewesen sein. Uzun galt nach einem starken Saisonstart und mit Blick auf die Zukunft eigentlich sogar als unverkäuflich.

Wie "Sky Sport" bereits im April berichtete, ist ein Abgang nun allerdings denkbar, sofern denn das passende Angebot auf den Tisch gelegt wird. Und das könnte offenbar schon sehr bald der Fall sein.

Nach Informationen des Senders soll Galatasaray "konkretes Interesse" an einer Verpflichtung des Mittelfeldakteurs haben, einen Transfer vorantreiben und sich sogar bereits in direkten Gesprächen mit der Spielerseite befinden.