Muskel-Monster der Bundesliga: Hier toppt ein Eintracht-Stürmer sogar Cristiano Ronaldo

Frankfurt am Main - Eightpack statt langweiligem Sixpack! Eintracht Frankfurts Mittelstürmer Younes Ebnoutalib (22) begeistert das Netz mit seinem stählernen Körper und hat offenbar große Ziele.

In seinem ersten Bundesligaspiel überhaupt gelang Younes Ebnoutalib (22, r.) sein bislang einziges Tor im Fußball-Oberhaus. © Michael Probst/AP/dpa

1,91 Meter pure Muskelmasse: Younes Ebnoutalib arbeitete auch im Sommerurlaub knallhart an seiner Physis und steht laut Bild mittlerweile bei einem außergewöhnlich niedrigen Körperfettanteil von gerade einmal sechs Prozent.

Zum Vergleich: Jahrhundert-Athlet Cristiano Ronaldo (41) weist aktuellen Angaben zufolge einen Körperfettanteil von sieben Prozent auf.

Wie brachte sich Ebnoutalib in diese Topform? In der Sommerpause hielt sich der gebürtige Frankfurter unter anderem für neun Tage in Tanger (Marokko) auf, wo er in einem Fitness-Camp seiner Berateragentur AGM schuftete, was das Zeug hielt.

Neben Krafttraining standen dort auch Ausdauer-, Athletik- und Technikeinheiten auf dem Tagesplan.

Zudem hält sich Ebnoutalib seit etwa drei Jahren an einen strengen Ernährungsplan, der vorsieht, dass der Rechtsfuß jeden Tag 50 Prozent Eiweiß, 25 Prozent Kohlenhydrate und 25 Prozent gesunde Fette zu sich nimmt. Einen Cheat Day soll er sich demnach nur zwei Mal in einem ganzen Monat gönnen.

Fotos auf Instagram zeigen die krasse Form des Stürmers. Da wird auch Frankfurters neuer Cheftrainer Adi Hütter (56) mal genauer hinschauen.