Bayer-Fluch hält an: Eintracht Frankfurt kann in Leverkusen einfach nicht punkten

Leverkusens Amine Adli war nicht zu stoppen und ließ auch SGE-Keeper Kevin Trapp bei seinem Tor zum 1:0 keine Chance. © Marius Becker/dpa

Der Auswärtsfluch in Leverkusen hielt für die Adlerträger also auch in diesem Jahr an. Bereits zum neunten Mal in Folge ging die Eintracht am Rhein baden. Nach Treffern von Amine Adli (10.) und Moussa Diaby (34.) erzielte Djibril Sow den Anschlusstreffer (75.), ehe Sardar Azmoun für den 3:1-Endstand sorgte (90.+5). Dabei hätte die Niederlage für die phasenweise überforderten Hessen durchaus höher ausfallen können.

Gleich mit dem ersten gefährlichen Angriff hatte Bayer in Führung gehen können. Nach einem Ballverlust der Gäste in des Gegners Hälfte startete Adli nach Doppelpass mit Florian Wirtz durch. Weder der heute wieder häufig unglücklich agierende Evan N'Dicka noch Kristijan Jakic konnten den Franzosen stoppen, der den Ball unhaltbar für Kevin Trapp zum 1:0 im Tor versenkte (10.).

In der Folge legten die Frankfurter einen Gang zu und kamen ihrerseits zu Chancen, doch Philipp Max (13.) und Aurélio Buta (21.) scheiterten an Keeper Lukas Hradecky beziehungsweise am Bein von Piero Hincapié.

Die Hausherren machten es da besser: Diaby wurde mustergültig von Wirtz bedient und netzte aus spitzem Winkel zum 2:0 ein (34.) - N'Dicka hatte das Leder noch unhaltbar für Trapp abgefälscht.