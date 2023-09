Sturm-Krise hält an: Überlegener Eintracht fehlen gegen Freiburg die Tore

Frankfurt am Main - Wann platzt endlich der Knoten? Die klar überlegene Eintracht Frankfurt kam am 5. Spieltag der Fußball-Bundesliga nicht über ein 0:0 gegen den SC Freiburg hinaus.

Die Eintracht kam mit frischer Energie aus der Pause und gleich mit dem ersten Angriff prüfte Omar Marmoush Freiburgs Torhüter Noah Atubolu (45.). Doch auch die Freiburger hatten sich einiges vorgenommen und die Partie nahm sichtlich an Fahrt auf.

Die Größte hatten da noch die Breisgauer, als ein abgefälschter Schuss von Lucas Höler nur knapp Trapps Kasten verfehlte (37.). So ging es mit 0:0 in die Kabine.

Die Hausherren hatten über 90 Minuten mehr vom Spiel. Dabei war Frankfurts Farès Chaibi (l.) einer der Aktivposten. © Thomas Frey/dpa

In der 57. Minute brachte Dino Toppmöller dann Mario Götze für Junior Dina Ebimbe - der Weltmeister war leicht angeschlagen zunächst geschont worden. In der Folge erhöhten die Adlerträger noch einmal den Druck und drängten den Sport-Club in die eigene Hälfte.

Angefeuert vom tollen Publikum versuchten die Frankfurter in der hitzigen Schlussphase den Treffer regelrecht zu erzwingen. Einmal mehr aber fehlten den Hessen die zündenden Ideen, um zu einem guten Abschluss zu kommen.

Dafür erzielte Freiburg mit einem seiner wenigen Angriffe tatsächlich noch einen Treffer, aber Junior Adamu hatte knapp im Abseits gestanden (90.+5).

So blieb es bei einem für die Eintracht letztlich enttäuschenden 0:0. Freiburg hingegen dürfte mit dem einen Punkt und - nach den vielen Gegentoren in den vergangenen beiden Bundesliga-Partien - einem zu-Null-Spiel durchaus zufrieden sein.