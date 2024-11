Bundesliga-Star spricht von harter Zeit: "Ging nur darum, uns kaputtzumachen"

Frankfurt am Main - Kevin Trapp (33) ist gefühlt seit eh und je der sichere Rückhalt zwischen den Eintracht-Pfosten . Sein Weg dorthin war aber alles andere als ein Zuckerschlecken, wie der aktuell ausgemusterte Nationalkeeper verriet.

Kevin Trapp (33) hütet mit Unterbrechungen bereits seit fast zehn Jahren das Tor der Eintracht. © Marius Becker/dpa

Geöffnet hat sich der 33-Jährige gegenüber Reporter-Legende Sebastian Hellmann (57) in dessen Podcast "Spielmacher". Im Speziellen bezog sich Trapp dabei auf seine Zeit als Nachwuchskeeper beim 1. FC Kaiserslautern, wo er sich unter der Leitung von Torwarttrainer-Ikone Gerald "Gerry" Ehrmann (65) seine Sporen verdiente.

"Am Ende des Trainings hat er sich immer zehn Bälle hingelegt und die uns links und rechts um die Ohren geschossen. Da ging es einfach nur darum, uns kaputtzumachen. (...) Das kam sehr häufig vor, dass ich mich auch mal übergeben musste danach", schilderte der Frankfurter Schlussmann die Vorkommnisse in seiner Anfangszeit als Profi.

Dass es überhaupt so weit kam, ergab sich - wie Trapp weiter aus dem Nähkästchen plauderte - zudem auf äußerst kuriose Art und Weise. Im Alter von 14 fragte er kurzerhand per E-Mail bei den "Roten Teufeln" bezüglich eines Probetrainings an.

"Ehrlich gesagt hatte ich nicht viel Hoffnung, dass eine Antwort kommt", sagte Trapp rückblickend zu seiner forschen Aktion. Doch tatsächlich meldete sich der Traditionsklub zurück, hatte im Antwortschreiben jedoch zunächst eine Absage parat.

Erst ein B-Jugendspiel gegen den FCK veranlasste die Verantwortlichen dazu, auf Trapps Wunsch nach einem Probetraining zurückzukommen - der Rest ist Geschichte.