Burkardt-Verletzung, Pyro-Irrsinn und Polizeidurchsage bei Frankfurter Schlappe gegen Atalanta

Frankfurt am Main - Bei der 0:3-Heimpleite der Frankfurter Eintracht gegen Atalanta Bergamo passiert zunächst mehr auf den Rängen als auf dem Rasen. Später verläuft der Champions-League-Abend der SGE dann in mehrfacher Hinsicht äußerst bitter.

Die Frankfurter Fans sorgte mit ihrer Pyrotechnik erneut für negative Schlagzeilen. © Uwe Anspach/dpa

Schock kurz vor dem Start: Rasmus Kristensen stand aus privaten Gründen kurzfristig nicht im Kader der Eintracht, wie der Klub eine halbe Stunde vor Spielbeginn überraschend mitteilte. Genaueres über die Gründe wurde bisher nicht bekannt.

Unbeeindruckt von dieser Nachricht fand die SGE zunächst stark in die Partie, ließ nach gut 30 Minuten aber ebenso stark nach und hatte bei zwei Alu-Treffern der Gäste mehr als Glück nicht in Rückstand zu geraten.

Torlos ging es für beide Teams kurz darauf zum Pausentee in die jeweiligen Kabinen.

Das Highlight des Abends war bis dahin eher die eindrucksvolle Choreografie des Frankfurter Anhangs vor dem Anpfiff, als der müde Kick, der darauf folgte. Lediglich die damit einhergehende Pyro-Show erschien zumindest fragwürdig.