Krallt sich Frankfurt im Winter diesen Shootingstar aus der zweiten Liga?

Frankfurt am Main - Dass Michy Batshuayi (32) und Elye Wahi (22) doch noch die Kurve bekommen, dürfte bei Eintracht Frankfurt auch intern inzwischen wohl nahezu jeder bezweifeln. Bedeutet: Schon im Winter muss gehandelt werden.

Younes Ebnoutalib (22, M.) steht bei Eintracht Frankfurt für das Wintertransferfenster offenbar ganz weit oben auf der Liste. © Uli Deck/dpa

Jonathan Burkardt (25) erfüllt seine Aufgabe als Stürmer zwar aktuell mit Bravour. Beim Blick auf den vollgepackten Terminkalender mit Bundesliga und Champions League wird jedoch schnell klar, dass auch er dringend nötige Verschnaufpausen im weiteren Verlauf dieser Spielzeit erhalten muss.

Allein im Januar stehen sieben (!) Partien in drei Wochen an, einige davon dürften richtungsweisend sein - beispielsweise gegen Borussia Dortmund, Bayer 04 Leverkusen oder auch den VfB Stuttgart.

Sportvorstand Markus Krösche (45), der bereits ein ums andere Mal ein extrem feines Händchen bewiesen hat, und Co. haben den Markt genau im Blick und dabei offenbar ein Auge auf Younes Ebnoutalib (22) von der SV Elversberg geworfen.

Nach "Bild"-Informationen soll der gebürtige Frankfurter weit oben auf dem Winter-Wunschzettel der SGE stehen.