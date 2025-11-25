Krallt sich Frankfurt im Winter diesen Shootingstar aus der zweiten Liga?
Frankfurt am Main - Dass Michy Batshuayi (32) und Elye Wahi (22) doch noch die Kurve bekommen, dürfte bei Eintracht Frankfurt auch intern inzwischen wohl nahezu jeder bezweifeln. Bedeutet: Schon im Winter muss gehandelt werden.
Jonathan Burkardt (25) erfüllt seine Aufgabe als Stürmer zwar aktuell mit Bravour. Beim Blick auf den vollgepackten Terminkalender mit Bundesliga und Champions League wird jedoch schnell klar, dass auch er dringend nötige Verschnaufpausen im weiteren Verlauf dieser Spielzeit erhalten muss.
Allein im Januar stehen sieben (!) Partien in drei Wochen an, einige davon dürften richtungsweisend sein - beispielsweise gegen Borussia Dortmund, Bayer 04 Leverkusen oder auch den VfB Stuttgart.
Sportvorstand Markus Krösche (45), der bereits ein ums andere Mal ein extrem feines Händchen bewiesen hat, und Co. haben den Markt genau im Blick und dabei offenbar ein Auge auf Younes Ebnoutalib (22) von der SV Elversberg geworfen.
Nach "Bild"-Informationen soll der gebürtige Frankfurter weit oben auf dem Winter-Wunschzettel der SGE stehen.
Wechsel zu Eintracht Frankfurt im Winter? Younes Ebnoutalib stand sogar schon vor dem Karriere-Aus!
Gut für die Eintracht: Dem Bericht zufolge sei die Chefetage des Zweitligisten durchaus gewillt, den Angreifer trotz des laufenden Kampfes um den Aufstieg ins Oberhaus für den richtigen Preis ziehen zu lassen. Dieser soll aufgrund der Leistungen jenseits der Marke von acht Millionen Euro liegen.
Nach 13 absolvierten Spieltagen stehen zehn Tore in der 2. Bundesliga auf seinem Konto. Er hat somit maßgeblichen Anteil daran, dass Elversberg mit 26 Zählern hinter dem SC Paderborn 07 (29 Punkte) und dem FC Schalke 04 (28) momentan den dritten Tabellenplatz belegt. Gemeinsam mit Isac Lindberg (27) belegt er den ersten Platz der Torschützenliste.
Für Ebnoutalib selbst, dessen Vertrag noch bis zum Sommer 2028 läuft, wäre es binnen kürzester Zeit der nächste gigantische Schritt. Nur wenige dürften ihn vor der Saison auf dem Zettel gehabt haben.
Nach der Zeit bei der AC Perugia in Italien schien seine Karriere sogar schon vor dem Aus zu stehen. Im Januar 2024 stand er ohne Verein da, heuerte Ende Juli beim FC Gießen in der Regionalliga Südwest an. Im Januar 2025 folgte dann der Sprung nach Elversberg. Der Rest gleicht einem Märchen, welches mehr denn je nicht auserzählt zu sein scheint.
