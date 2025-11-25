SGE-Coach Toppmöller verkündet frohe Uzun-Neuigkeiten und schärft die CL-Sinne

Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurts Offensivspieler Can Uzun (20) steht vor einer baldigen Rückkehr. Dies sagte Trainer Dino Toppmöller (45) vor dem Champions-League-Spiel gegen Atalanta Bergamo am Mittwoch (21 Uhr/DAZN).

Can Uzun (20) kann nach seiner Muskelverletzung wohl doch noch in diesem Jahr spielen. © DANIEL ROLAND/AFP

"Bei Can Uzun hoffen wir auf einen Wiedereinstieg Ende nächster Woche. Eine Kaderoption könnte er frühestens gegen Leipzig wieder sein", so der Trainer mit Blick auf die Partie am 6. Dezember.

Beim Gastspiel beim FC Barcelona drei Tage später könnte Uzun demnach dabei sein. Der 20-Jährige hatte sich Anfang November eine Muskelverletzung zugezogen und fehlt der Eintracht seither.

Uzun hatte bei den Hessen einen starken Saisonstart hingelegt und in der frühen Saisonphase bereits fünf Bundesliga-Tore erzielt.

Auf das Spiel gegen Bergamo, bei dem die Eintracht sportlich unter Druck steht, blickt Toppmöller zuversichtlich.

"Wir kennen die Bedeutung des Spiels. Wir können einen großen Schritt in Richtung Playoffs machen. Wir können alle die Tabelle lesen und wissen, welche Partien danach noch anstehen", sagte der 45-Jährige. Als "ein vorweggenommenes kleines Endspiel" wollte er die Partie mit dem Gast aus Italien aber nicht bezeichnen.