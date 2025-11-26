Ist dieser Eintracht-Star schon im Winter weg?

Frankfurt am Main - Ohne überhaupt richtig bei Eintracht Frankfurt angekommen zu sein, soll Innenverteidiger Aurèle Amenda (22) vor einem Vereinswechsel in der Winterpause stehen.

Richtig angekommen ist Aurèle Amenda (2.v.r.) bislang nicht bei Eintracht Frankfurt. © imago/Moritz Müller

Das berichtet "Sky Sport Schweiz" exklusiv. Demnach soll der FC Turin aus der italienischen Serie A großes Interesse am vierfachen Schweizer A-Nationalspieler haben.

Bereits im Sommer hatte der Klub bei Amenda angeklopft. Dieser hatte damals aber wenig Interesse an einem Vereinswechsel gehabt und wollte sich stattdessen lieber beim hessischen Champions-League-Teilnehmer durchsetzen.

Funktioniert hat dies bislang allerdings nicht: Der 1,97 Meter große Abwehrrecke kommt nicht an den in der Innenverteidigung gesetzten Robin Koch (29) und Arthur Theate (25) vorbei. Und mit Nnamdi Collins (21) haben die Adlerträger noch einen weiteren hochtalentierten Innenverteidiger in ihren Reihen.

So kommt Amenda in dieser Saison wettbewerbsübergreifend zwar immerhin zu acht Einsätzen, davon aber nur zwei von Beginn an.

Deshalb soll der Spieler nun ernsthaft über eine Veränderung nachdenken und laut "Sky Sport" sei auch die SGE bereit, den 22-Jährigen in der kommenden Winter-Transferperiode ziehen zu lassen.

Und da soll jetzt der FC Turin der Klub mit den besten Chancen für eine Verpflichtung sein.