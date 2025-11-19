Rückkehr nach langem Umbau: Barça gegen Eintracht im legendären Camp Nou!
Von Christian Johner
Frankfurt am Main/Barcelona - Das Champions-League-Spiel von Eintracht Frankfurt beim FC Barcelona am 9. Dezember (21 Uhr/Prime) findet im Camp Nou statt. Für den spanischen Fußball-Meister ist es die erste Partie in der Königsklasse in dem frisch, aber noch nicht komplett renovierten Stadion.
"Der FC Barcelona freut sich, wieder in seinem Stadion spielen zu können und das Projekt zur vollständigen Umgestaltung des neuen Camp Nou weiter voranzutreiben", hieß es in einer Mitteilung des Klubs.
In der spanischen Liga kehrt Barça ins Camp Nou erstmals am Samstag zurück. Dann ist das Team von Ex-Nationaltrainer Hansi Flick (60) gegen Athletic Bilbao (16.15 Uhr) gefordert. Die bisher letzte offizielle Begegnung der Katalanen in dem legendären Stadion fand Ende Mai 2023 statt.
Gegen Bilbao dürfen gemäß der Genehmigung der Stadt nur maximal 45.400 Fans ins Stadion. Für die Partie gegen die Eintracht wurden ebenfalls 45.400 Zuschauerplätze freigegeben.
Bis Jahresende sollen es mindestens 62.000 sein. Nach dem endgültigen Abschluss der Modernisierungsarbeiten wird das Stadion eine Kapazität von rund 105.000 Besuchern haben.
Runderneuerung des Camp Nou für 1,4 Milliarden Euro
Die Runderneuerung des Camp Nou, die nach Medienschätzung mehr als 1,4 Milliarden Euro kosten wird, nahm viel mehr Zeit in Anspruch, als zunächst geplant.
Ursprünglich stand die Rückkehr für Ende 2024 auf dem Programm, sie war seitdem aber immer wieder verschoben worden.
Während der Umbauarbeiten absolvierten die Katalanen die meisten Heimspiele im Olympiastadion Lluís Companys.
Zu Beginn der laufenden Saison mussten die Katalanen sogar in das nur rund 6000 Zuschauer fassende Estadi Johan Cruyff ausweichen.
Medien sprachen zunehmend von einem "Exil", das die Katalanen sowohl in der Liga als auch in der Champions League benachteilige.
Titelfoto: Arne Dedert/dpa