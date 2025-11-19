Rückkehr nach langem Umbau: Barça gegen Eintracht im legendären Camp Nou!

Frankfurt am Main/Barcelona - Das Champions-League-Spiel von Eintracht Frankfurt beim FC Barcelona am 9. Dezember (21 Uhr/Prime) findet im Camp Nou statt. Für den spanischen Fußball-Meister ist es die erste Partie in der Königsklasse in dem frisch, aber noch nicht komplett renovierten Stadion.

Im Frühjahr 2022 feierte Eintracht Frankfurt im Camp Nou auf dem Weg zum Titel in der Europa League einen 3:2-Auswärtssieg. (Archivfoto) © Arne Dedert/dpa

"Der FC Barcelona freut sich, wieder in seinem Stadion spielen zu können und das Projekt zur vollständigen Umgestaltung des neuen Camp Nou weiter voranzutreiben", hieß es in einer Mitteilung des Klubs.

In der spanischen Liga kehrt Barça ins Camp Nou erstmals am Samstag zurück. Dann ist das Team von Ex-Nationaltrainer Hansi Flick (60) gegen Athletic Bilbao (16.15 Uhr) gefordert. Die bisher letzte offizielle Begegnung der Katalanen in dem legendären Stadion fand Ende Mai 2023 statt.

Gegen Bilbao dürfen gemäß der Genehmigung der Stadt nur maximal 45.400 Fans ins Stadion. Für die Partie gegen die Eintracht wurden ebenfalls 45.400 Zuschauerplätze freigegeben.

Bis Jahresende sollen es mindestens 62.000 sein. Nach dem endgültigen Abschluss der Modernisierungsarbeiten wird das Stadion eine Kapazität von rund 105.000 Besuchern haben.