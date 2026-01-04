Was ist denn da los? Eintracht-Chancentod Wahi mit Knaller-Debüt in Nizza
Frankfurt am Main/Nizza - Es ist wirklich kaum zu glauben: Da findet der bereits zum absoluten Fehleinkauf abgestempelte Elye Wahi bei Eintracht Frankfurt so gut wie gar nicht statt. Jetzt trifft er bei seinem ersten Einsatz für OGC Nizza nach nicht einmal neun Minuten!
Der Franzose war erst am 2. Januar auf Leihbasis von den Hessen zum Tabellen-13. der Ligue 1 gewechselt. Einen Tag nach seinem 23. Geburtstag wurde der Stürmer dann vom neuen Trainer Claude Puel (64) im Heimspiel am Samstagabend gegen Racing Straßburg beim Stand von 0:1 nach der Halbzeitpause eingewechselt.
Und in der 54. Minute traf Wahi dann bereits sehenswert zum Endstand von 1:1!
Das sorgte auch in der Community der Frankfurt-Fans für erhebliches Aufsehen. Bei den Anhängern der Adlerträger stand der Franzose seit Monaten in der Kritik, wurde phasenweise sogar ausgepfiffen.
Allerdings kam dies auch nicht von ungefähr. Zu Beginn des vergangenen Jahres für 26 Millionen Euro von Olympique Marseille an den Main gewechselt, konnte Wahi die in ihn gesetzten Erwartungen nie erfüllen.
Letztendlich gelang ihm im Trikot der Frankfurter nur ein Tor: zum 4:0 beim ungefährdeten 5:0-Sieg der Eintracht beim Oberligisten FV Engers in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals.
Fans von Eintracht Frankfurt reagieren überrascht auf Wahi-Treffer
Ist Elye Wahi im kommenden Sommer auch wieder für Eintracht Frankfurt interessant?
Dass er jetzt endlich wieder trifft, dürfte auch Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche (45) nicht verborgen geblieben und wohlwollend beobachtet worden sein. So besitzt Nizza keine Kaufoption für Wahi, der Spieler wird also nach seiner Leihe im kommenden Sommer zur SGE zurückkehren.
Und dann bedeutet jedes Tor in der Ligue 1 eine Marktwertsteigerung des Franzosen, dessen aktueller Wert laut "Transfermarkt.de" innerhalb des vergangenen Jahres auf zwölf Millionen Euro abgerutscht ist.
Oder findet der Stürmer am Ende doch wieder derart zu seiner Form zurück, sodass er eine Verstärkung für den Bundesligisten darstellen würde?
In seiner besten Zeit beim HSC Montpellier, für dessen erste Mannschaft er von Anfang 2021 bis Sommer 2023 kickte, gelangen ihm in 92 Pflichtspielen stolze 32 Buden und neun Assists.
Das machte ihn zum Shootingstar der Ligue 1 und brachte ihn auf die Notizzettel vieler europäischer Topklubs.
Titelfoto: Arne Dedert/dpa