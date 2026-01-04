Was ist denn da los? Eintracht-Chancentod Wahi mit Knaller-Debüt in Nizza

Frankfurt am Main/Nizza - Es ist wirklich kaum zu glauben: Da findet der bereits zum absoluten Fehleinkauf abgestempelte Elye Wahi bei Eintracht Frankfurt so gut wie gar nicht statt. Jetzt trifft er bei seinem ersten Einsatz für OGC Nizza nach nicht einmal neun Minuten!

Bei Eintracht Frankfurt wurde Elye Wahi (23) bereits als Millionen-Flop abgetan. © Arne Dedert/dpa

Der Franzose war erst am 2. Januar auf Leihbasis von den Hessen zum Tabellen-13. der Ligue 1 gewechselt. Einen Tag nach seinem 23. Geburtstag wurde der Stürmer dann vom neuen Trainer Claude Puel (64) im Heimspiel am Samstagabend gegen Racing Straßburg beim Stand von 0:1 nach der Halbzeitpause eingewechselt.

Und in der 54. Minute traf Wahi dann bereits sehenswert zum Endstand von 1:1!

Das sorgte auch in der Community der Frankfurt-Fans für erhebliches Aufsehen. Bei den Anhängern der Adlerträger stand der Franzose seit Monaten in der Kritik, wurde phasenweise sogar ausgepfiffen.

Allerdings kam dies auch nicht von ungefähr. Zu Beginn des vergangenen Jahres für 26 Millionen Euro von Olympique Marseille an den Main gewechselt, konnte Wahi die in ihn gesetzten Erwartungen nie erfüllen.

Letztendlich gelang ihm im Trikot der Frankfurter nur ein Tor: zum 4:0 beim ungefährdeten 5:0-Sieg der Eintracht beim Oberligisten FV Engers in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals.