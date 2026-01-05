Dritter Stürmer im Anflug? SGE mit neuem Angebot für begehrtes Franzosen-Juwel

Frankfurt am Main - SGE weiter aktiv! Eintracht Frankfurts Transfervorhaben in diesem Winter sind trotz zahlreicher Deals wohl immer noch nicht abgeschlossen. Es soll noch ein dritter Stürmer kommen.

Sidiki Chérif (19) von SCO Angers (Ligue 1) soll möglichst noch im Januar zur Frankfurter Eintracht wechseln. © SEBASTIEN SALOM-GOMIS / AFP

Laut Transferexperte Sacha Tavolieri haben die Frankfurter nach einem ersten Angebot für Stürmer-Juwel Sidiki Chérif (19) von SCO Angers (Frankreich) nun ein zweites konkretes Angebot abgegeben.

Demnach handele es sich dabei im Gegensatz zur ersten Offerte um einen festen Transfer des 19-Jährigen zur Eintracht.

Es sei der Wunsch von Markus Krösche (45) und Co., den Wechsel möglichst schnell über die Bühne gehen zu lassen.

Neben den Adlerträgern soll es mit Paris FC und Crystal Palace allerdings noch starke Konkurrenz im Werben um das Ausnahmetalent geben.

Chérif selbst soll wohl am liebsten zum Londoner Klub, der aktuell von Ex-SGE-Coach Oliver Glasner (51) trainiert wird, in die Premier League gehen wollen. Es bleibt spannend!