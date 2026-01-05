Dritter Stürmer im Anflug? SGE mit neuem Angebot für begehrtes Franzosen-Juwel
Frankfurt am Main - SGE weiter aktiv! Eintracht Frankfurts Transfervorhaben in diesem Winter sind trotz zahlreicher Deals wohl immer noch nicht abgeschlossen. Es soll noch ein dritter Stürmer kommen.
Laut Transferexperte Sacha Tavolieri haben die Frankfurter nach einem ersten Angebot für Stürmer-Juwel Sidiki Chérif (19) von SCO Angers (Frankreich) nun ein zweites konkretes Angebot abgegeben.
Demnach handele es sich dabei im Gegensatz zur ersten Offerte um einen festen Transfer des 19-Jährigen zur Eintracht.
Es sei der Wunsch von Markus Krösche (45) und Co., den Wechsel möglichst schnell über die Bühne gehen zu lassen.
Neben den Adlerträgern soll es mit Paris FC und Crystal Palace allerdings noch starke Konkurrenz im Werben um das Ausnahmetalent geben.
Chérif selbst soll wohl am liebsten zum Londoner Klub, der aktuell von Ex-SGE-Coach Oliver Glasner (51) trainiert wird, in die Premier League gehen wollen. Es bleibt spannend!
Verletzung von Jonny Burkardt zwingt Eintracht Frankfurt zu Reaktion
Nach den bereits fixen Neuverpflichtungen von Younes Ebnoutalib (22) und Ayoube Amaimouni-Echghouyab (21, TSG 1899 Hoffenheim) sowie dem sich abzeichnenden Vollzug bei Arnaud Kalimuendo (23) von Nottingham Forest wäre der Franzosen-Youngster schon der vierte Offensivspieler, den die SGE in diesem Winter holt.
Dass man einen dritten Mittelstürmer im Januar verpflichten möchte, soll neuesten Medienberichten zufolge vor allem daran liegen, dass man bei Jonathan Burkardt (25) inzwischen mit einem Ausfall bis Ende Februar rechnet. Auch William Osula (22) von Newcastle United soll weiterhin im Rennen sein.
Titelfoto: SEBASTIEN SALOM-GOMIS / AFP