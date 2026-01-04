Nächster Anlauf? Frankfurt hat bei Altimira offenbar jetzt Konkurrenz aus Bundesliga

Frankfurt am Main - Gibt es in diesem Wintertransferfenster den nächsten Anlauf - und vielleicht sogar ein Wettbieten? Sergi Altimira (24) soll bei Eintracht Frankfurt erneut ein Thema sein. Der Mittelfeldspieler kickt derzeit bei Real Betis.

Läuft Sergi Altimira (24, l.) auch die restliche Saison für Real Betis auf? In Stein scheint das trotz eines langfristigen Vertrags nicht gemeißelt zu sein. © Cristina Quicler/AFP

Noch langfristig bis zum Sommer 2029 ist Altimira an den spanischen Erstligisten gebunden. Laut dem türkischen Transferexperten Ekrem Konur könnte sich das jedoch womöglich schon sehr bald ändern.

Demnach soll sich gar ein Rennen um die Dienste des Spaniers anbahnen. Neben den Frankfurtern, die kicker-Informationen zufolge im vergangenen Sommer bereits ein Auge auf Altimira geworfen hatten, sollen sowohl der VfB Stuttgart als auch die Wolverhampton Wanderers aus der englischen Premier League Interesse am 24-Jährigen haben.

Ziehen ließ Betis Altimira nicht, auch im Winter dürfte eine Verpflichtung kein leichtes Unterfangen werden, wenngleich der Spieler mit seiner Rolle im Verein nicht zufrieden sein dürfte. Zehn Einsätze in der Liga stehen zu Buche, zuletzt agierte er unter Coach Manuel Pellegrini (72) als Ergänzungsspieler.

Zu wenig für die Ambitionen des Mittelfeldakteurs, dessen Marktwert laut transfermarkt.de bei 20 Millionen Euro liegt. Dem Vernehmen nach soll den Betis-Bossen jedoch eine Summe von 25 Millionen Euro als Verhandlungsbasis vorschweben.