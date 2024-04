Comeback-Sieg bei Tränen-Abschied: Zauberfuß Ekitiké lässt Frankfurts Europa-Traum weiterleben

Frankfurt am Main - Zum Start in den 30. Bundesligaspieltag empfing die Eintracht den formstarken FC Augsburg . Doch noch vor dem Anpfiff wurde es höchst emotional. Bei den Akteuren aus Hessen dauerte es jedoch eine ganze Weile, bis das auch auf dem Platz sichtbar war und letztlich für einen 3:1 (0:1)-Comeback-Sieg sorgte.

All das schien zunächst aber nicht auszureichen, um die Schützlinge von Dino Toppmöller ausreichend zu motivieren. Gleich mit dem ersten gefährlichen Angriff gingen die Gäste durch Ruben Vargas in Front (13. Minute). Die passende Reaktion der Hausherren blieb weitestgehend aus.

Denn am vergangenen Dienstag erreichte die SGE-Familie die bittere Nachricht vom Tod von Vereinslegende Bernd Hölzenbein (†78) , der bereits am Montag verstorben war.

Hugo Ekitiké (r.) konnte gegen Augsburg endlich sein erstes Tor für die Eintracht erzielen. © Arne Dedert/dpa

In der Kabine hatte Toppmöller aber scheinbar die passenden Worte gefunden. Seine Schützlinge agierten weitaus konzentrierter und druckvoller - und wurden schließlich belohnt. Eine schnelle Angriffsstaffette über Aurelio Buta und Eric Junior Dina Ebimbe landete schließlich bei Farès Chaibi, der nur noch einschieben musste (55.).

Damit schien der Knoten endgültig gelöst. Nur wenige Zeigerumdrehungen später feierte Hugo Ekitiké nach einem Zauber-Solo, bei dem er mehreren Augsburgern Knoten in die Beine spielte, sein Tordebüt auf dem Rasen (61.).

Die Eintracht blieb in der Folge weiter am Drücker, während der direkte Verfolger aus der Fuggerstadt kaum noch aktiv am Geschehen teilnahm. Erst in der Schlussphase bekam der FCA wieder etwas Aufwind, der aber immer wieder von gefährlichen Frankfurter Kontern unterbrochen wurde.

Den viel umjubelten Schlusspunkt setzte schließlich Omar Marmoush, der nach einem abgewehrten Augsburger Eckball alleine auf das von Finn Dahmen verlassene Tor zulaufen und zum 3:1-Endstand einschieben konnte.

Somit hat die Eintracht wieder beste Karten im Rennen um die europäischen Plätze.