Darum ist Mario Götze nicht mit der Eintracht nach Saloniki gereist

Frankfurt am Main - Ohne Mario Götze (31) bestreitet Eintracht Frankfurt das zweite Gruppenspiel in der Conference League beim griechischen Vizemeister PAOK Saloniki.

Mario Götze (31) und seine Frau Ann-Kathrin (33) erwarten demnächst ihr zweites Kind, deshalb fährt der Spieler nicht mit nach Saloniki. © Uwe Anspach/dpa

Der Weltmeister von 2014 trat die Reise nach Griechenland am Mittwoch allerdings wegen eines sehr schönen Grundes nicht an: Der 31-Jährige und seine Frau Ann-Kathrin (33) erwarten ihr zweites Kind. Deshalb steht Götze dem Bundesligisten in der Partie am Donnerstag (21 Uhr/RTL) ebenso nicht zur Verfügung steht wie der verletzte Kapitän Sebastian Rode (32).

Ansonsten kann Trainer Dino Toppmöller personell aus dem Vollen schöpfen. Der 42-Jährige erhofft sich von seiner Mannschaft im zweiten Gruppenspiel eine Steigerung in der Offensive, wo es in dieser Saison noch hapert.

"Wenn einmal der Knoten bei einem der offensiven Spieler platzt, dann steigt das Selbstbewusstsein und das Selbstverständnis in solchen Situationen. Wir müssen einfach weitermachen - und das werden wir tun", sagte Toppmöller.

In der Bundesliga stellt die Eintracht das Team mit dem bisher schwächsten Angriff - gemeinsam mit dem FSV Mainz 05 und dem 1. FC Köln. "Wir wissen, dass wir zu wenige Tore schießen", sagte Torhüter Kevin Trapp (33) dazu.