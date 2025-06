04.06.2025 18:03 1.499 Müssen FCB, Leverkusen und Co. zittern? Eintracht hat krassen Masterplan

Die Eintracht will weiterhin in neue Höhen aufsteigen. Dabei soll ein Langzeitplan behilflich sein, der in Teilen öffentlich wurde.

Von Angelo Cali

Frankfurt am Main - Die schier unüberwindbare Phalanx der Topklubs, die einst Ex-Vorstandsvorsitzender Heribert Bruchhagen (76) ausgerufen hatte, scheint sein einstiger Arbeitgeber Eintracht Frankfurt endgültig durchbrechen zu wollen. Mit einem Masterplan will die SGE den Bayern, Leverkusen und Co. das Fürchten lehren. Alles in Kürze Eintracht Frankfurt plant Masterplan bis 2030

Ziel ist Top-5-Platz in der Bundesliga

Fokus auf internationale Präsenz und Europa League

Talentförderung mit Ausbau des Scouting-Netzwerks

Investitionen in englische Youngster geplant Mehr anzeigen Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche (44) will die Eintracht in neue Sphären katapultieren. © Swen Pförtner/dpa Details des Vorhabens, welches die Adlerträger bis zum Jahr 2030 weiter in die Riege der Beletage der Bundesliga katapultieren soll, veröffentlichte kürzlich die Bild-Zeitung. So sehe die "Agenda 2030" seitens der Verantwortlichen, wie Sportvorstand Markus Krösche (44), vor, sich zumindest in den Top 5 der Liga zu etablieren. Der Sprung in die absolute Top 4 mit Bayern München, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund und RB Leipzig sei laut Krösche "zwar wünschenswert, aber angesichts der unterschiedlichen finanziellen Voraussetzungen nicht das primäre Ziel." Stattdessen setzt die Eintracht auf kontinuierliche internationale Präsenz, vorrangig in der Europa League, mit der Option, Champions-League-Plätze zu ergattern, wenn die Konkurrenz - wie in der abgelaufenen Spielzeit - schwächelt. Eintracht Frankfurt Geht er oder bleibt er? Entscheidung um Robin Koch wohl gefallen Finanziell plant der Verein einen behutsamen Kurs. Zwar sollen Leistungsträger wie Robin Koch (28) mit verbesserten Verträgen (Grundgehalt über 3,5 Millionen Euro plus Boni) gehalten werden, doch warnt Krösche vor überzogenen Risiken: "Wir werden da weiter keinen Rahmen sprengen." Die Schicksale vom Hamburger SV und Schalke 04 dienen als mahnende Beispiele. Ein besonderer Fokus liegt auf der Talentförderung. Frankfurt baut sein Scouting-Netzwerk international aus – mit besonderem Augenmerk auf England. Englische Youngster als neues Steckenpferd? Eintracht will BVB den Rang ablaufen Der Jubel der Frankfurter Kicker war nach dem Erreichen der Champions League groß. Schon bald sollen derartige Ergebnisse zum Standard werden. © Philipp von Ditfurth/dpa Der Klub will Borussia Dortmund als bevorzugte Anlaufstelle für englische Youngster ablösen und ist bereit, dafür höhere Ablösesummen zu zahlen. Der verpasste Transfer von Jobe Bellingham (19), der sich schließlich doch für die Schwarz-Gelben entschied, zeigt jedoch, dass der Weg dorthin noch steinig ist. Mit dieser Strategie will die Eintracht bis 2030 nachhaltig im europäischen Fußballgeschäft mitmischen – ohne die finanziellen Grundlagen zu gefährden.

