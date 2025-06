Eintracht-Marktwert steigt auf 355 Millionen Euro: Das sind die Gewinner und Verlierer

Frankfurt am Main - Ein weiteres Mal konnte Eintracht Frankfurt den Wert des Spielerkaders steigern.

Alles in Kürze

Zum Vergleich: Im vergangenen Sommer war Ekitiké für etwa 20 Millionen Euro an den Main gewechselt.

Elye Wahi (l.) - hier im Zweikampf mit Kiels Marco Komenda - konnte die hohen Erwartungen noch nicht erfüllen, was sich auch auf seinen Marktwert auswirkt. © Arne Dedert/dpa

Keine Veränderung gab es übrigens beim zweiten von den Topklubs umworbenen Spieler: Hugo Larsson (20) wird weiterhin auf 40 Millionen Euro geschätzt.

Allerdings gab es auch einige Spieler, die an Wert eingebüßt haben. Neben Kevin Trapp (34) oder Mario Götze (33), die vor allem altersbedingt von 3 auf 2,5 bzw. von 5 auf 4 Millionen Euro zurückgestuft wurden, betrifft dies die in der Rückrunde kaum zum Zug gekommenen Igor Matanovic (22) - von 6 auf 5 Millionen Euro, Junior Dina Ebimbe (24) - von 7 auf 6 Millionen Euro - und Niels Nkounkou (24) - von 5 auf 3,5 Millionen Euro.

Auch der bislang noch enttäuschende Neuzugang Elye Wahi (22) hat an Marktwert verloren. Von zuletzt 25 ging es auf 22 Millionen Euro zurück. Allerdings ist die Hoffnung bei den Hessen groß, dass der Franzose in der kommenden Saison an frühere Leistungen anknüpfen kann und den Durchbruch schafft.

In der bislang besten Phase seiner noch jungen Karriere beim RC Lens Ende 2023 erreichte Wahi mit 40 Millionen Euro den bisherigen Höchstwert.