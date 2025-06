Jetzt also doch: Steht dieser Eintracht-Star vor dem Abflug?

Alles in Kürze

Allerdings läuft der Vertrag des Innenverteidigers im Sommer 2026 aus. Wird sein Vertrag bei den Adlerträgern also nicht verlängert, könnte er dann ablösefrei ziehen.

Der große Haken an der Sache: Noch soll es keine direkten Gespräche mit den Frankfurtern über eine Ablösesumme gegeben haben.

Der Tabellensechste der vergangenen Saison werde sich demnach auf jeden Fall in der Abwehr verstärken müssen, da es dort im vergangenen Jahr häufig personelle Engpässe gab. Und da stehe Tuta ganz oben auf der Wunschliste.

Das könnte nun bereits früher als gedacht geschehen, denn wie die Sportzeitung " Estadio Deportivo " berichtet, soll Betis Sevilla großes Interesse an einer Verpflichtung des 25-Jährigen haben.

Eigentlich schien ein Wechsel des Brasilianers schon vom Tisch, obwohl es zu Tutas Karrierezielen gehören soll, mittelfristig in der spanischen La Liga zu spielen.

In der Innenverteidigung ist Tuta (25) gesetzt. Ein Abgang wäre schmerzlich für die SGE. © Arne Dedert/dpa

Nun soll Betis acht Millionen Euro für den Spieler bieten, die Forderungen der SGE aber bei zwölf Millionen Euro liegen. Will Tuta unbedingt wechseln, könnte die tatsächliche Ablösesumme etwa in der Mitte liegen.

Allerdings will "Bild" wissen, dass Markus Krösche (44) und Co. keineswegs daran denken, Tuta abzugeben, sondern seinen Vertrag gerne verlängern würden.

Der Brasilianer zählt zu den dienstältesten Kickern des Champions-League-Teilnehmers. Anfang 2019 kam er für knapp zwei Millionen Euro von der U20 des FC São Paulo zu den Hessen.

Nach einem Jahr Leihe zum belgischen Erstligisten KV Kortrijk gelang ihm in der Saison 2020/21 der Durchbruch bei der Eintracht. Seitdem stand er für die SGE in 187 Pflichtspielen auf dem Platz, in denen ihm zehn Toren gelangen.