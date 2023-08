Das kommt überraschend: Dieser Eintracht-Star wechselt wohl noch heute nach Italien!

Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurt wird wohl einen ihrer wichtigsten Offensivspieler verlieren. Dies bestätigte nun auch SGE-Sportvorstand Markus Krösche (42) indirekt.

Und dies hatte wohl auch seinen Grund! Denn: Der 23-Jährige soll unmittelbar vor einem Wechsel vom Main zur SSC Neapel stehen. Um sich nicht in letzter Sekunde noch eine Verletzung einzuhandeln, wurde Lindström nicht einmal eingewechselt.

Gerade in der Offensive läuft derzeit noch nicht viel zusammen bei der Toppmöller-Elf. Lediglich dem einzigen Eintracht-Treffer des Tages durch Omar Marmoush (24) ging eine sehenswerte Kombination voraus.

Es war ein müder Kick am gestrigen Sonntagnachmittag zwischen Mainz 05 und der Frankfurter Eintracht. Letztlich trennte man sich mit einem für die Adlerträger zumindest schmeichelhaften 1:1-Unentschieden .

Der Transfer von Jesper Lindström zur SSC Neapel könnte laut Medienberichten jetzt ganz schnell gehen. © Arne Dedert/dpa

Nach der Partie am Sonntag äußerte sich SGE-Sportchef Krösche zur Causa wie folgt: "Es kann sein, dass etwas passiert."

Etwas konkreter wurde kurz darauf Neu-Coach Dino Toppmöller (42): "Es kann gut sein, dass in den nächsten Tagen ein Transfer über die Bühne geht."

Überraschend ist hingegen Lindströms neue Ziel-Destination. Bisher ließ der Däne mehrfach durchblicken, dass er gerne in die Premier League wechseln wollen würde. Jetzt fand in dieser Hinsicht also ein Umdenken statt.

Auch Transfer-Guru Fabrizio Romano (30), selbst in Neapel geboren, bestätigte die weit fortgeschrittenen Verhandlungen zwischen dem italienischen Meister und Eintracht Frankfurt.

Laut der "Bild" wird sich Lindström sogar noch am heutigen Montag auf den Weg nach Kampanien machen und vor Ort seine neuen Arbeitspapiere unterzeichnen. Als Ablösesumme stehen etwa 30 Millionen Euro im Raum. Wie diese sich genau zusammensetzt, ist noch nicht bekannt.