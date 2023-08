Eintracht Frankfurt macht bei Rutschpartie den späten Spielverderber in Mainz

Wer nun auf ein Aufbäumen der Hessen hoffte wurde in der Folge bitterlich enttäuscht. Vor allem Startelf-Rückkehrer Ansgar Knauff auf der rechten Außenbahn sowie sein Konterpart auf links, Philipp Max, blieben im ersten Durchgang blass.

Irgendwann fanden sich dann aber zumindest die Gastgeber etwas besser auf dem Glitsch-Rasen zurecht - und münzten das umgehend in Zählbares um. Weder Kevin Trapp, noch Hrvoje Smolcic oder Robin Koch schafften es, einen hohen Ball aus dem eigenen Sechzehner zu schaffen. Daher nutzt das Lee Jae-sung kurzerhand aus und köpfte zum 1:0 (25. Minute) ein.

Wenig Fußball , viel Gerutsche: So ließen sich die Anfangsminuten überaus knapp wie passend zusammenfassen. Ziemlich überraschend hatte beide Teams der plötzlich eingetretene Starkregen über Mainz getroffen. Daraus resultierend endeten vielversprechende Aktionen abrupt, weil Geläuf und Stollen nicht mehr so recht harmonieren wollten.

Diskussionen mit Schiedsrichter Bastian Dankert (M.) lagen den Kickern der Eintracht am Sonntagnachmittag weitaus besser als sehenswerte Aktionen auf dem Platz. © Torsten Silz/dpa

Wenige Minuten nach Wiederanpfiff schien es, als könne die favorisierte SGE dann doch noch einen Fuß in die sprichwörtliche Tür bekommen. Dem entgegen wirkte aber nahezu zeitgleich der ohnehin glücklose Knauff, der im Anschluss an ein eher unglückliches Foul an Leandro Barreiro die Ampelkarte sah (61.).

Das kurze Aufbäumen der Adlerträger hatte somit ein jähes Ende gefunden, zumal Eintracht-Coach Dino Toppmöller obendrein Topstürmer Randal Kolo Muani herausnahm, um in Unterzahl zumindest nicht sang- und klanglos unterzugehen.

Aber dann gab es sie doch, DIE eine, eiskalt genutzte Gelegenheit der SGE: Über die beiden auf links agierenden und eingewechselten Christopher Lenz und Eric Junior Dina Ebimbe wurde Omar Marmoush im Zentrum gekonnt in Szene gesetzt, sodass dieser nur locker einschieben musste - Ausgleich, der auch den Endstand markierte (90.+1)!

Für die Toppmöller-Elf gehen die Englischen Wochen weiter: Am Donnerstag (31. August, 20.30 Uhr) steht vor heimischer Kulisse gegen Lewski Sofia das Rückspiel um den Einzug in die Conference-League-Gruppenphase an.

Drei Tage später empfängt man den ebenfalls strauchelnden 1. FC Köln. Die Mainzer müssen hingegen tags zuvor bei Werder Bremen (15.30 Uhr) ran.