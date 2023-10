Das kommt überraschend: SGE steigt in Rennen um deutsches Supertalent ein!

Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurt hat in den letzten Jahren eine enorme Entwicklung hin zu einem der Topklubs der Bundesliga gemacht, wenn es um Sachen Talentförderung geht. Nun soll das vielleicht größte deutsche Nachwuchstalent ganz oben auf dem SGE Zettel stehen.

In der 2. Bundesliga gehört der 17-Jährige zu den wenigen Lichtblicken auf Schalke und zeigte bei seinen zehn Einsätzen in dieser Saison meist ansprechende Leistungen.

Bei den Frankfurtern glaubt man daran, dass die Nachwuchshoffnung sich bereits in der kommenden Saison einen wichtigen Kaderplatz erobern könnte. Krösche und Co. werden die Situation um Ouedraogo also genauestens beobachten und versuchen alle Hebeln in Bewegung zu setzten, ihn irgendwie in die Mainmetropole zu lotsen.

Die Konkurrenz ist bei diesem Unterfangen extrem. RB Leipzig, der FC Bayern München, AC Mailand sowie der Liverpool FC und die SSC Neapel sollen ebenfalls die Fühler nach dem Rechtsfuß ausgestreckt haben. Aufgrund seiner Schalker Geschichte wird Ouedraogo hingegen nicht zu Borussia Dortmund wechseln.