Den kennt (noch) keiner: Eintracht baggert wohl an Senegal-Juwel

Frankfurt am Main - Kaum jemand kennt seinen Namen, doch genau das könnte sich bald ändern: Abdourakhmane Mbodj (17) steht offenbar auf dem Zettel von Eintracht Frankfurt .

Hat Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche (45) das nächste Juwel an der Angel? © Arne Dedert/dpa

Der 17-jährige Offensivspieler von Génération Foot gilt im Senegal als eines der größten Talente seines Jahrgangs und weckt bereits europaweit Begehrlichkeiten, wie das Portal "Pressafrik" berichtet.

In der senegalesischen Ligue 1 sorgt der Youngster aktuell für Aufsehen. Sechs Treffer in 15 Einsätzen sprechen eine deutliche Sprache - gleichwohl der Fußball im Senegal nicht mit europäischen Verhältnissen verglichen werden kann.

Neben Eintracht Frankfurt sollen unter anderem Stade Rennais, RC Lens, LOSC Lille, VfB Stuttgart und Galatasaray ihre Fühler ausgestreckt haben.

Besonders brisant: Erste Angebote sollen bereits die Marke von zwei Millionen Euro übersteigen. Eine beachtliche Summe für einen 17-Jährigen aus der senegalesischen Liga.