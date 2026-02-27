Nach Wirbel um Penis-Posting von Eintracht Frankfurt: So reagiert Max Kruse

Frankfurt am Main - Ein Post, der unter die Gürtellinie ging! Eintracht Frankfurt erntete Kritik für einen fragwürdigen Post auf X . Nun meldet sich der betroffene Ex-Profi Max Kruse (37) zu Wort.

Der ehemalige Bundesliga-Profi Max Kruse (37) reagierte auf das X-Posting von Eintracht Frankfurt. © Soeren Stache/dpa

In seinem Podcast "Flatterball", den er gemeinsam mit dem ehemaligen Bundesliga-Kicker Martin Harnik (38) betreibt, äußerten sich beide kritisch gegenüber Eintracht Frankfurts Neu-Trainer Albert Riera (43). Auf einer Pressekonferenz sprach die "Bild" den Spanier auf die im Podcast getätigten Äußerungen an.

Es folgte ein übler Tweet der Medienabteilung von Eintracht Frankfurt samt Zensur-Aufforderung: "Liebe BILD_Eintracht, lasst uns doch darauf einigen, dass sich Fragen an unseren Cheftrainer in Pressekonferenzen nicht auf Meinungen aus einem Podcast stützen sollten, in dem von einem der beiden Hosts bereits der Penis durchs Internet gegeistert ist. Alles andere wäre doch unseriös. Danke."

Eine Anspielung auf die 2016 im Netz kursierenden Videos, die offensichtlich das beste Stück von Max Kruse zeigen.

Die Aufnahmen hatte der 37-Jährige damals jedoch nicht selbst veröffentlicht, sondern eine Ex-Freundin ohne seine Zustimmung - was den X-Post der SGE nicht wirklich besser dastehen lässt. Zudem wurde klar, dass sich der Klub vor seinem Handeln nicht einmal richtig informiert hat.

"Sie haben sich nicht informiert, wer in diesem Fall von uns was gesagt hat, haben es dann offiziell bei Twitter kommentiert und dann noch so unseriös reingeschrieben, dass es um mein Geschlechtsteil geht, als offizieller Verein", echauffiert sich Kruse in der neuen Folge.