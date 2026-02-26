DFB bestraft Eintracht Frankfurt wegen Fan-Verhalten: So teuer wird es dieses Mal!

Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurt kommen mehrere Vergehen der eigenen Fans teuer zu stehen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) belegte den Bundesliga-Klub mit einer Geldstrafe in Höhe von 440.250 Euro!

Der größte Anteil der Strafe resultiert aus der Partie beim 1. FC Köln im November 2025. © Federico Gambarini/dpa

Das Gericht ahndete nach Anklage durch den DFB-Kontrollausschuss zehn Fälle unsportlichen Verhaltens sowie einen Fall diskriminierenden Verhaltens von Anhängern.

Bis zu 146.500 Euro können die Hessen dabei für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden.

Der größte Anteil der Strafe resultiert aus den Vorfällen beim Auswärtsspiel beim 1. FC Köln am 22. November 2025. Dort brannten Frankfurter Anhänger nach DFB-Angaben 94 bengalische Feuer, sieben Raketen und sechs Böller ab, die Partie wurde für zwei Minuten unterbrochen.

Nach Abpfiff wurde Choreo-Material verbrannt, zudem kam es zu einem diskriminierenden Sprechgesang. Dafür verhängte das Sportgericht 171.000 Euro.