Eintracht-Coach vor Kracher-Duell gegen Freiburg: "Starten eine neue Liebe zusammen"

Albert Riera will mit Eintracht Frankfurt eine neue Ära prägen und die Fans auf diesem Weg mitnehmen. Auch die Personallage gegen den SC Freiburg wurde geklärt.

Von Susan Dobias

Frankfurt am Main - Viel Liebe und Stolz! Albert Riera (43) will mit Eintracht Frankfurt eine neue Ära prägen und die Fans auf diesem Weg mitnehmen. Auch, wie es personell gegen den SC Freiburg aussieht, wurde auf der Spieltagspressekonferenz geklärt.

Albert Riera (43) will alle Fans von Eintracht Frankfurt stolz darauf machen, wie die SGE Fußball spielt.
Albert Riera (43) will alle Fans von Eintracht Frankfurt stolz darauf machen, wie die SGE Fußball spielt.  © Harry Langer/dpa

"Wir starten eine neue Liebe zusammen. Wir wollen etwas Schönes gemeinsam mit den Fans kreieren. Ich möchte, dass alle stolz sind", sagte der Eintracht-Coach vor der Bundesliga-Partie gegen den SC Freiburg am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN).

Dabei machte er deutlich, dass ihm Siege und Punkte schon wichtig seien. Aber auch auf die Art und Weise legt er großen Wert.

"Am Ende ist es der Weg, wie wir das machen, worauf jeder in und um den Verein stolz sein soll. So können sich die Leute mit uns identifizieren", betonte der 43-Jährige.

Blitz-Comeback und Wiedersehen mit Eintracht: Hat dieser Verein Toppmöller auf seinem Zettel?
Eintracht Frankfurt Blitz-Comeback und Wiedersehen mit Eintracht: Hat dieser Verein Toppmöller auf seinem Zettel?

Gegen den Tabellennachbarn aus dem Breisgau hat er personell wieder mehr Möglichkeiten.

Kapitän Robin Koch (29) ist gesund und in der Abwehrkette gesetzt. Ob Jonathan Burkardt (25) nach seinem starken Comeback in München dieses Mal von Beginn an auflaufen wird, ließ Riera offen - genauso wie sein taktisches System.

Titelfoto: Harry Langer/dpa

Mehr zum Thema Eintracht Frankfurt: