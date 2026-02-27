Eintracht-Coach vor Kracher-Duell gegen Freiburg: "Starten eine neue Liebe zusammen"

Frankfurt am Main - Viel Liebe und Stolz! Albert Riera (43) will mit Eintracht Frankfurt eine neue Ära prägen und die Fans auf diesem Weg mitnehmen. Auch, wie es personell gegen den SC Freiburg aussieht, wurde auf der Spieltagspressekonferenz geklärt.

Albert Riera (43) will alle Fans von Eintracht Frankfurt stolz darauf machen, wie die SGE Fußball spielt. © Harry Langer/dpa

"Wir starten eine neue Liebe zusammen. Wir wollen etwas Schönes gemeinsam mit den Fans kreieren. Ich möchte, dass alle stolz sind", sagte der Eintracht-Coach vor der Bundesliga-Partie gegen den SC Freiburg am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN).

Dabei machte er deutlich, dass ihm Siege und Punkte schon wichtig seien. Aber auch auf die Art und Weise legt er großen Wert.

"Am Ende ist es der Weg, wie wir das machen, worauf jeder in und um den Verein stolz sein soll. So können sich die Leute mit uns identifizieren", betonte der 43-Jährige.

Gegen den Tabellennachbarn aus dem Breisgau hat er personell wieder mehr Möglichkeiten.