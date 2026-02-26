Im Sommer weg? Diese absoluten Topklubs sind heiß auf Eintracht-Youngster

Frankfurt am Main - Heiße Gerüchte aus England! Eintracht Frankfurt könnte im Sommer einen ihrer absoluten Leistungsträger an die Premier League verlieren.

Eintracht-Kicker Nnamdi Collins (22) ist offenbar in England heiß begehrt. Kommt es zu einem Wechsel? © --/dpa

Laut einem Bericht des Portals "Teamtalk" sollen mehrere englische Topklubs heiß auf SGE-Profi Nnamdi Collins (22) sein.

Demnach stehe der vielseitig einsetzbare Defensivakteur ganz oben auf den Scouting-Listen von mindestens sechs Premier-League-Vereinen.

Neben dem Arsenal FC sollen auch der Liverpool FC, Manchester City sowie Newcastle United, Brighton & Hove Albion und Brentford ein Auge auf Collins geworfen haben.

Vor allem Arsenal soll sich intensiv mit dem Frankfurter Verteidiger beschäftigen, da sie auf der Suche nach einer langfristigen Lösung für die rechte Außenbahn sind, um dort Ben White (28) zu ersetzen.