Im Sommer weg? Diese absoluten Topklubs sind heiß auf Eintracht-Youngster

Interesse aus England! Eintracht Frankfurt könnte im Sommer mit Nnamdi Collins einen ihrer absoluten Leistungsträger an die Premier League verlieren.

Von Maximilian Hölzel

Frankfurt am Main - Heiße Gerüchte aus England! Eintracht Frankfurt könnte im Sommer einen ihrer absoluten Leistungsträger an die Premier League verlieren.

Eintracht-Kicker Nnamdi Collins (22) ist offenbar in England heiß begehrt. Kommt es zu einem Wechsel?
Laut einem Bericht des Portals "Teamtalk" sollen mehrere englische Topklubs heiß auf SGE-Profi Nnamdi Collins (22) sein.

Demnach stehe der vielseitig einsetzbare Defensivakteur ganz oben auf den Scouting-Listen von mindestens sechs Premier-League-Vereinen.

Neben dem Arsenal FC sollen auch der Liverpool FC, Manchester City sowie Newcastle United, Brighton & Hove Albion und Brentford ein Auge auf Collins geworfen haben.

Vor allem Arsenal soll sich intensiv mit dem Frankfurter Verteidiger beschäftigen, da sie auf der Suche nach einer langfristigen Lösung für die rechte Außenbahn sind, um dort Ben White (28) zu ersetzen.

Eintracht Frankfurt befindet sich in guter Verhandlungsposition

Collins überzeugt die Engländer vor allem mit seiner Vielseitigkeit sowie seinem außergewöhnlichen athletischen Profil.

Trotz des regen Interesses hält die Eintracht aktuell alle Verhandlungskarten in der Hand. Denn: Collins steht noch bis 2030 unter Vertrag, was bedeutet, dass für einen Sommer-Transfer auf die Insel eine beträchtliche Ablösesumme fließen müsste.

