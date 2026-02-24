Bleibt Arnaud Kalimuendo Frankfurter? Daran könnte Verpflichtung scheitern!

Frankfurt am Main - Neben dem wiedergenesenen Jonathan Burkardt (25) macht vor allem Winterneuzugang Arnaud Kalimuendo (24) bei Eintracht Frankfurt Hoffnung, den anvisierten Platz in einem europäischen Wettbewerb doch noch zu erreichen.

Sowohl die Verantwortlichen bei Eintracht Frankfurt als auch Arnaud Kalimuendo (24) selbst können sich einen Verbleib des Spielers sehr gut vorstellen. © Marc Schüler/dpa

Der Franzose, der bei seinem vorherigen Klub Nottingham Forest zumeist auf der Bank saß, hat bei den Hessen voll eingeschlagen, erzielte in acht Bundesligaspielen bereits drei Tore und bereitete ein weiteres vor.

Allerdings ist der 24-Jährige nur auf Leihbasis ein Adlerträger und müsste eigentlich im Sommer wieder zurück nach England. Es sei denn, die Eintracht-Verantwortlichen um Sportvorstand Markus Krösche (45) zögen die ausgehandelte Kaufoption.

Wie die "Bild" nun berichtet, ist man am Main durchaus gewillt, den Stürmer langfristig zu binden. Sowohl die Vereinsführung als auch Trainer Albert Riera (43) seien sehr angetan von Kalimuendo. Das betreffe seine Leistungen auf dem Platz genauso wie sein Verhalten abseits des Spielfelds.

Und auch der Spieler selbst fühle sich demnach in Frankfurt sehr wohl und könne sich einen weiteren Verbleib vorstellen. Zudem seien bereits alle Vertragsdetails ausgearbeitet. Kalimuendo würde einen Kontrakt bis Sommer 2031 unterschreiben und jährlich ein Grundgehalt von drei Millionen Euro kassieren.

So weit, so gut, das große "Aber" hängt mit der mit Nottingham ausgehandelten Ablösesumme zusammen. Diese soll etwa 27 Millionen Euro betragen. Und das ist für die Eintracht natürlich eine Riesensumme. Dies gilt umso mehr, wenn man sich nicht zumindest für die Conference League qualifizieren sollte.