Blitz-Comeback und Wiedersehen mit Eintracht: Hat dieser Verein Toppmöller auf seinem Zettel?
Frankfurt am Main - Kommt es für die Frankfurter Eintracht in wenigen Wochen zum Wiedersehen mit Dino Toppmöller (45) - und das sogar im direkten Duell? Der Ex-Trainer der Hessen wird mit dem VfL Wolfsburg in Verbindung gebracht.
Der Übungsleiter hatte erst Mitte Januar des Jahres nach mehreren enttäuschenden Leistungen und einer ausgebliebenen Entwicklung der Mannschaft bei den Frankfurtern seinen Hut nehmen müssen.
Rund zweieinhalb Jahre hatte Toppmöller zuvor das Sagen beim Klub aus der Mainmetropole. Lange scheint er laut "kicker" vielleicht gar nicht auf eine neue Chance im Oberhaus warten zu müssen.
Der 45-Jährige wird mit einem Engagement bei den Wölfen in Verbindung gebracht, bei denen der Stuhl von Trainer Daniel Bauer (43) längst ins Wanken geraten ist. Die Niedersachsen liegen mit nur 20 Zählern aus 23 Partien auf dem 15. Platz der Liga, punktgleich mit St. Pauli auf Relegationsrang 16.
Auf den direkten Abstiegsplatz 17, den derzeit Werder Bremen innehat, beträgt der Vorsprung einen mageren Zähler.
Eintracht Frankfurt gastiert im April beim VfL Wolfsburg: Wartet dann Dino Toppmöller auf Ex-Klub?
Die Abstiegsangst schwingt längst mit, ein Wechsel an der Seitenlinie scheint nicht unwahrscheinlich.
Als weitere aussichtsreiche Kandidaten auf den Bauer-Posten werden Thomas Reis (52), der in der türkischen Süper Lig bei Samsunspor zuletzt das Ruder in der Hand hatte, und Dieter Hecking (61), der die Wolfsburger bereits von 2013 bis 2016 bei insgesamt 165 Begegnungen trainierte, genannt.
Vorteil für Toppmöller: Sportdirektor bei den Wölfen ist Pirmin Schwegler (38), den der 45-Jährige aus den gemeinsamen Eintracht-Zeiten bestens kennt. Beide sollen weiter ein gutes Verhältnis pflegen.
Eine Unterschrift in Wolfsburg wäre zumindest vorerst aber mit völlig anderen Anforderungen verbunden, käme Toppmöller doch als Feuerwehrmann - knallharter Abstiegskampf statt Rennen um internationale Plätze.
Es wäre zweifelsohne eine Herausforderung, aber keine schöne. Sollte der gebürtige Waderner dennoch Lust auf diese haben und die Wölfe von sich überzeugen können, dann dürfte er sich auf zeitnahes Wiedersehen mit seinem Ex-Klub freuen. Sein Nachfolger Albert Riera (43) und Co. gastieren am Wochenende um den 11. April bei den Niedersachsen.
Titelfoto: Tom Weller/dpa