Blitz-Comeback und Wiedersehen mit Eintracht: Hat dieser Verein Toppmöller auf seinem Zettel?

Frankfurt am Main - Kommt es für die Frankfurter Eintracht in wenigen Wochen zum Wiedersehen mit Dino Toppmöller (45) - und das sogar im direkten Duell? Der Ex-Trainer der Hessen wird mit dem VfL Wolfsburg in Verbindung gebracht.

Steht Dino Toppmöller (45) bald beim VfL Wolfsburg unter Vertrag? © Tom Weller/dpa

Der Übungsleiter hatte erst Mitte Januar des Jahres nach mehreren enttäuschenden Leistungen und einer ausgebliebenen Entwicklung der Mannschaft bei den Frankfurtern seinen Hut nehmen müssen.

Rund zweieinhalb Jahre hatte Toppmöller zuvor das Sagen beim Klub aus der Mainmetropole. Lange scheint er laut "kicker" vielleicht gar nicht auf eine neue Chance im Oberhaus warten zu müssen.

Der 45-Jährige wird mit einem Engagement bei den Wölfen in Verbindung gebracht, bei denen der Stuhl von Trainer Daniel Bauer (43) längst ins Wanken geraten ist. Die Niedersachsen liegen mit nur 20 Zählern aus 23 Partien auf dem 15. Platz der Liga, punktgleich mit St. Pauli auf Relegationsrang 16.

Auf den direkten Abstiegsplatz 17, den derzeit Werder Bremen innehat, beträgt der Vorsprung einen mageren Zähler.