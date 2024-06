Erste Runde im DFB-Pokal: Schwerer Gegner für die Eintracht, Lilien reisen nach Hamburg

Frankfurt am Main/Darmstadt/Wiesbaden - Ex-Fußballprofi Nils Petersen (35) hat bei der Auslosung der ersten Runde des DFB-Pokals den hessischen Vereinen unter den 64 Klubs sehr unterschiedlich einzuschätzende Gegner beschert.

Die erste Hauptrunde des DFB-Pokals wird vom 16. bis zum 19. August ausgetragen. © Tom Weller/dpa

Stattgefunden hat die Auslosung am heutigen Samstag im Fußballmuseum in Dortmund.

So bekommt es Eintracht Frankfurt mit der Eintracht aus Braunschweig und damit mit einem Zweitligisten zu tun, auch wenn die Niedersachsen in der abgelaufenen Saison nur den 15. Tabellenplatz belegten. Das Spiel wird in Braunschweig stattfinden.

Einen dagegen vom Papier her relativ einfachen Gegner hat Bundesliga-Absteiger Darmstadt 98 zugelost bekommen. Die Lilien müssen beim Hamburger Regionalligisten Teutonia Ottensen antreten.

Über ein Derby darf sich der SV Wehen Wiesbaden freuen, der ja unlängst in der Relegation gegen Jahn Regensburg in die 3. Liga abgestiegen ist. Die Wiesbadener haben logischerweise Heimrecht und empfangen den Nachbarn Mainz 05.