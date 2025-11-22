Echter Sturm-Riese: Eintracht heiß auf 16-jährige Haaland-Kopie

Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurt ist bei der Suche nach vielversprechenden Talenten auf einen echten Sturmriesen gestoßen. Der gerade einmal 16 Jahre alte Aleksa Damjanovic soll sich in den Fokus der SGE gespielt haben.

Aleksa Damjanovic (16, M.) erinnert mit seinem Spielstil sowie seinem starken linken Fuß und seiner Körpergröße doch sehr an Erling Haaland. © IMAGO/Starsport

Der 16-jährige Mittelstürmer von Roter Stern Belgrad gilt in Serbien als eines der spannendsten Offensivtalente seiner Generation und sticht vor allem mit seiner immensen Körpergröße von 1,98 Meter hervor.

Laut Sky-Transferexperte Florian Plettenberg soll der groß gewachsene Linksfuß bei den Frankfurtern mittlerweile auf dem Zettel stehen.

Kein Wunder, angesichts seines äußerst interessanten Profils aus körperlicher Robustheit, sauberer Technik sowie seiner Abschlussstärke - eine Kombination, die man in diesem Alter nur extrem selten findet und die gleichzeitig an einen gewissen Erling Haaland (25) erinnert.

In der vergangenen Saison erzielte Damjanovic in der U17 des serbischen Rekordmeisters 20 Tore und wurde Torschützenkönig der Nachwuchsliga. Sein früher Sprung zu den Profis - drei Pflichtspieleinsätze stehen bereits auf dem Konto - unterstreicht sein riesiges Potenzial.