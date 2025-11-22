Echter Sturm-Riese: Eintracht heiß auf 16-jährige Haaland-Kopie
Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurt ist bei der Suche nach vielversprechenden Talenten auf einen echten Sturmriesen gestoßen. Der gerade einmal 16 Jahre alte Aleksa Damjanovic soll sich in den Fokus der SGE gespielt haben.
Der 16-jährige Mittelstürmer von Roter Stern Belgrad gilt in Serbien als eines der spannendsten Offensivtalente seiner Generation und sticht vor allem mit seiner immensen Körpergröße von 1,98 Meter hervor.
Laut Sky-Transferexperte Florian Plettenberg soll der groß gewachsene Linksfuß bei den Frankfurtern mittlerweile auf dem Zettel stehen.
Kein Wunder, angesichts seines äußerst interessanten Profils aus körperlicher Robustheit, sauberer Technik sowie seiner Abschlussstärke - eine Kombination, die man in diesem Alter nur extrem selten findet und die gleichzeitig an einen gewissen Erling Haaland (25) erinnert.
In der vergangenen Saison erzielte Damjanovic in der U17 des serbischen Rekordmeisters 20 Tore und wurde Torschützenkönig der Nachwuchsliga. Sein früher Sprung zu den Profis - drei Pflichtspieleinsätze stehen bereits auf dem Konto - unterstreicht sein riesiges Potenzial.
Weitere Bundesligisten am 16-jährigen Sturmjuwel interessiert
Aus Frankfurter Sicht ist der langfristig gebundene Youngster (Vertrag bis 2028) ein Perspektivspieler, der genaue in das bekannte Rekrutierungsmuster der Adlerträger passt: hoch veranlagtes Talent mit internationalem Entwicklungspotenzial.
Im nächsten Sommer könnte Damjanovic den serbischen Hauptstadtklub verlassen. Eine Ablösesumme wird derzeit auf etwa fünf Millionen geschätzt - ein Investment, das sich bei entsprechender Entwicklung durchaus lohnen könnte.
Neben Frankfurt sollen auch die TSG Hoffenheim und RB Leipzig den jungen Angreifer beobachten.
Titelfoto: IMAGO/Starsport