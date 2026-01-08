Dino Toppmöller: Darum ist Kaua Santos wieder die Nummer eins bei Eintracht Frankfurt
Von Eric Dobias
Frankfurt am Main - Kaua Santos kehrt zum Jahresstart in der Fußball-Bundesliga ins Tor von Eintracht Frankfurt zurück.
Der 22 Jahre alte Brasilianer wird in der Partie gegen den Tabellenzweiten Borussia Dortmund am Freitag (20.30 Uhr/Sky) zwischen den Pfosten stehen, kündigte Eintracht-Trainer Dino Toppmöller (45) an.
"Er hat in dieser kurzen Zeit vor dem Re-Start einen sehr guten Eindruck gemacht. Deshalb schenken wir ihm das Vertrauen", begründete Toppmöller die Entscheidung für Santos, der in dieser Saison bisher vier Bundesligaspiele und eine Begegnung in der Champions League bestritten hat.
Die Eintracht hatte nach dem Abgang von Kevin Trapp (35 nach Paris in dieser Saison ohnehin mit dem Brasilianer als neuer Nummer eins geplant.
Nach einigen Patzern und insgesamt 18 Gegentoren verlor Santos seinen Platz jedoch an Michael Zetterer (30).
Eintracht Frankfurts Trainer Toppmöller: "Michael Zetterer hat die Entscheidung zur Kenntnis genommen"
Da der Sommer-Neuzugang von Werder Bremen zuletzt aber auch nicht überzeugen konnte, kommt es zur erneuten Torwart-Rochade.
"Ich habe heute mit beiden gesprochen. Michael Zetterer hat die Entscheidung zur Kenntnis genommen und steht voll hinter der Mannschaft", sagte Toppmöller.
Titelfoto: Arne Dedert/dpa