Dino Toppmöller: Darum ist Kaua Santos wieder die Nummer eins bei Eintracht Frankfurt

Zum Bundesliga-Jahresauftakt wird am Freitag wieder Kaua Santos das Tor von Eintracht Frankfurt in der Partie gegen den BVB hüten. Das sagt Dino Toppmöller.

Von Eric Dobias

Frankfurt am Main - Kaua Santos kehrt zum Jahresstart in der Fußball-Bundesliga ins Tor von Eintracht Frankfurt zurück.

Seine guten Trainingseindrücke werden belohnt: Kaua Santos (22) wird gegen den BVB am Freitagabend das Tor von Eintracht Frankfurt hüten.  © Arne Dedert/dpa

Der 22 Jahre alte Brasilianer wird in der Partie gegen den Tabellenzweiten Borussia Dortmund am Freitag (20.30 Uhr/Sky) zwischen den Pfosten stehen, kündigte Eintracht-Trainer Dino Toppmöller (45) an.

"Er hat in dieser kurzen Zeit vor dem Re-Start einen sehr guten Eindruck gemacht. Deshalb schenken wir ihm das Vertrauen", begründete Toppmöller die Entscheidung für Santos, der in dieser Saison bisher vier Bundesligaspiele und eine Begegnung in der Champions League bestritten hat.

Die Eintracht hatte nach dem Abgang von Kevin Trapp (35 nach Paris in dieser Saison ohnehin mit dem Brasilianer als neuer Nummer eins geplant.

Nach einigen Patzern und insgesamt 18 Gegentoren verlor Santos seinen Platz jedoch an Michael Zetterer (30).

Eintracht Frankfurts Trainer Toppmöller: "Michael Zetterer hat die Entscheidung zur Kenntnis genommen"

Nach schwachen Leistungen seines Kontrahenten hatte Michael Zetterer (30) Ende Oktober 2025 wieder die Position der Nummer eins bei Eintracht Frankfurt übernommen.  © Arne Dedert/dpa

Da der Sommer-Neuzugang von Werder Bremen zuletzt aber auch nicht überzeugen konnte, kommt es zur erneuten Torwart-Rochade.

"Ich habe heute mit beiden gesprochen. Michael Zetterer hat die Entscheidung zur Kenntnis genommen und steht voll hinter der Mannschaft", sagte Toppmöller.

Titelfoto: Arne Dedert/dpa

