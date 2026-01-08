Dino Toppmöller: Darum ist Kaua Santos wieder die Nummer eins bei Eintracht Frankfurt

Frankfurt am Main - Kaua Santos kehrt zum Jahresstart in der Fußball-Bundesliga ins Tor von Eintracht Frankfurt zurück.

Seine guten Trainingseindrücke werden belohnt: Kaua Santos (22) wird gegen den BVB am Freitagabend das Tor von Eintracht Frankfurt hüten. © Arne Dedert/dpa

Der 22 Jahre alte Brasilianer wird in der Partie gegen den Tabellenzweiten Borussia Dortmund am Freitag (20.30 Uhr/Sky) zwischen den Pfosten stehen, kündigte Eintracht-Trainer Dino Toppmöller (45) an.

"Er hat in dieser kurzen Zeit vor dem Re-Start einen sehr guten Eindruck gemacht. Deshalb schenken wir ihm das Vertrauen", begründete Toppmöller die Entscheidung für Santos, der in dieser Saison bisher vier Bundesligaspiele und eine Begegnung in der Champions League bestritten hat.

Die Eintracht hatte nach dem Abgang von Kevin Trapp (35 nach Paris in dieser Saison ohnehin mit dem Brasilianer als neuer Nummer eins geplant.

Nach einigen Patzern und insgesamt 18 Gegentoren verlor Santos seinen Platz jedoch an Michael Zetterer (30).