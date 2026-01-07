Wunschstürmer endlich da: Eintracht tütet fünften Winter-Transfer ein
Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurt rüstet sich weiter fleißig für die Rückrunde und verpflichtet mit Arnaud Kalimuendo (23) bereits den fünften Winter-Neuzugang! Der Stürmer kommt zunächst per Leihe vom englischen Erstligisten Nottingham Forest an den Main, anschließend besitzen die Adlerträger eine Kaufoption.
Das bestätigte der hessische Bundesligist am Mittwochabend in einem offiziellen Statement.
"Mit Arnaud Kalimuendo verpflichten wir einen Stürmer, der trotz seines jungen Alters bereits auf konstant hohem Niveau in der Ligue 1 gespielt hat. Er vereint Tempo, Tiefenläufe und Abschlussstärke mit einer sehr hohen Bereitschaft, gegen den Ball zu arbeiten", erklärte SGE-Sportvorstand Markus Krösche (45) in der Mitteilung.
Für den französischen Angreifer soll eine Leihgebühr in Höhe von 1,5 Millionen Euro fällig werden, im Sommer könnten die Frankfurter ihn dann für kolportierte 27 Millionen Euro fest verpflichten. Damit würde der 23-Jährige hinter Hugo Ekitiké (23) zum zweitteuersten Spieler in der Geschichte des Klubs aufsteigen.
Zuvor hatte die Eintracht mit Elversberg-Knipser Younes Ebnoutalib (22), Linksverteidiger Keita Kosugi (19), Mittelfeldtalent Love Arrhov (17) und Ayoube Amaimouni-Echghouyab (21) von der TSG Hoffenheim bereits vier Neuzugänge eingetütet.
Arnaud Kalimuendo konnte sich bei Nottingham Forest nicht durchsetzen
Mit Kalimuendo schlägt jetzt der bislang profilierteste in Frankfurt auf. Der schnelle Offensivmann stammt aus der Jugend von PSG und ging anschließend in der Ligue 1 noch für RC Lens sowie Stade Rennes auf Torejagd. Im vergangenen Sommer überwies Nottingham dann rund 30 Millionen Euro für seine Dienste in die Bretagne.
Bei den "Tricky Trees" kam der 33-fache U21-Nationalkicker seitdem aber nur zu neun Kurzeinsätzen in der Premier League sowie zu vier Auftritten in der Europa League (zwei Tore).
In der Mannschaft von Coach Dino Toppmöller (45) soll Kalimuendo den Kaderplatz von Elye Wahi (23) besetzen, der am Main nie wirklich glücklich wurde und mit Beginn der Transferperiode leihweise zu OGC Nizza ging.
