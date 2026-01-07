Wunschstürmer endlich da: Eintracht tütet fünften Winter-Transfer ein

Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurt rüstet sich weiter fleißig für die Rückrunde und verpflichtet mit Arnaud Kalimuendo (23) bereits den fünften Winter-Neuzugang! Der Stürmer kommt zunächst per Leihe vom englischen Erstligisten Nottingham Forest an den Main, anschließend besitzen die Adlerträger eine Kaufoption.

Arnaud Kalimuendo (23) geht künftig für Eintracht Frankfurt auf Torejagd. © OLI SCARFF / AFP

Das bestätigte der hessische Bundesligist am Mittwochabend in einem offiziellen Statement.

"Mit Arnaud Kalimuendo verpflichten wir einen Stürmer, der trotz seines jungen Alters bereits auf konstant hohem Niveau in der Ligue 1 gespielt hat. Er vereint Tempo, Tiefenläufe und Abschlussstärke mit einer sehr hohen Bereitschaft, gegen den Ball zu arbeiten", erklärte SGE-Sportvorstand Markus Krösche (45) in der Mitteilung.

Für den französischen Angreifer soll eine Leihgebühr in Höhe von 1,5 Millionen Euro fällig werden, im Sommer könnten die Frankfurter ihn dann für kolportierte 27 Millionen Euro fest verpflichten. Damit würde der 23-Jährige hinter Hugo Ekitiké (23) zum zweitteuersten Spieler in der Geschichte des Klubs aufsteigen.

Zuvor hatte die Eintracht mit Elversberg-Knipser Younes Ebnoutalib (22), Linksverteidiger Keita Kosugi (19), Mittelfeldtalent Love Arrhov (17) und Ayoube Amaimouni-Echghouyab (21) von der TSG Hoffenheim bereits vier Neuzugänge eingetütet.