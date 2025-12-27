Eintracht-Angebot abgelehnt: So viel Kohle will Elversberg für den Top-Torjäger der 2. Liga

Ein Angebot, das Eintracht Frankfurt für Younes Ebnoutalib abgegeben hat, soll die SV Elversberg abgelehnt haben und mehr Geld für den Stürmer verlangen.

Von Christian Johner

Frankfurt am Main - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt soll mit einem ersten Angebot für Torjäger Younes Ebnoutalib (22) von der SV Elversberg abgeblitzt sein.

Mit zwölf Toren in der Hinrunde führt Younes Ebnoutalib (22) die Liste der besten Torjäger der 2. Bundesliga an.
Mit zwölf Toren in der Hinrunde führt Younes Ebnoutalib (22) die Liste der besten Torjäger der 2. Bundesliga an.  © Harald Tittel/dpa

Der Zweitligist habe ein Angebot über 6,5 Millionen Euro abgelehnt, berichtete die "Bild"-Zeitung. Demnach soll die SVE bei einer Summe um die 10 Millionen Euro gesprächsbereit sein.

Ebnoutalib ist der Senkrechtstarter der 2. Bundesliga. Der 22-Jährige führt die Torschützenliste mit zwölf Treffern an und sorgt damit auch für das Interesse anderer Klubs.

Aufstiegskandidat Elversberg hatte den Stürmer im vergangenen Winter für 50.000 Euro vom Regionalligisten FC Gießen geholt. Bei den Saarländern hat er einen Vertrag bis 2028.

Eintracht-Präsident Beck über eine erneute Kandidatur: "Habe mich mit meiner Familie beraten"
Eintracht Frankfurt Eintracht-Präsident Beck über eine erneute Kandidatur: "Habe mich mit meiner Familie beraten"

Eine Verstärkung für den Angriff hätte die Eintracht dringend nötig. Nationalspieler Jonathan Burkardt (25) sowie Routinier Michy Batshuayi (32) fehlen derzeit noch verletzt. Der Franzose Elye Wahi (22), der Anfang 2025 nach Frankfurt gewechselt war, hat sich bislang als Transfer-Flop erwiesen.

Nach Angaben der "Bild" soll nicht nur Eintracht Frankfurt, sondern auch der VfL Wolfsburg an Ebnoutalib interessiert sein.

Der Angreifer hatte aber erst kürzlich erklärt, zumindest bis zum Saisonende bei der SVE bleiben zu wollen.

Titelfoto: Harald Tittel/dpa

Mehr zum Thema Eintracht Frankfurt: