Eintracht-Angebot abgelehnt: So viel Kohle will Elversberg für den Top-Torjäger der 2. Liga

Frankfurt am Main - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt soll mit einem ersten Angebot für Torjäger Younes Ebnoutalib (22) von der SV Elversberg abgeblitzt sein.

Mit zwölf Toren in der Hinrunde führt Younes Ebnoutalib (22) die Liste der besten Torjäger der 2. Bundesliga an. © Harald Tittel/dpa

Der Zweitligist habe ein Angebot über 6,5 Millionen Euro abgelehnt, berichtete die "Bild"-Zeitung. Demnach soll die SVE bei einer Summe um die 10 Millionen Euro gesprächsbereit sein.

Ebnoutalib ist der Senkrechtstarter der 2. Bundesliga. Der 22-Jährige führt die Torschützenliste mit zwölf Treffern an und sorgt damit auch für das Interesse anderer Klubs.

Aufstiegskandidat Elversberg hatte den Stürmer im vergangenen Winter für 50.000 Euro vom Regionalligisten FC Gießen geholt. Bei den Saarländern hat er einen Vertrag bis 2028.

Eine Verstärkung für den Angriff hätte die Eintracht dringend nötig. Nationalspieler Jonathan Burkardt (25) sowie Routinier Michy Batshuayi (32) fehlen derzeit noch verletzt. Der Franzose Elye Wahi (22), der Anfang 2025 nach Frankfurt gewechselt war, hat sich bislang als Transfer-Flop erwiesen.