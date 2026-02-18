Verletzungs-Seuche hält an: Nächster Eintracht-Star fällt aus!
Frankfurt am Main - Das Verletzungspech klebt in dieser Saison an Eintracht Frankfurt wie ein zäher Kaugummi: Jetzt hat es auch noch Außenstürmer Ansgar Knauff erwischt!
Wie der Verein auf seiner Webseite mitteilt, habe sich der 24-Jährige bereits am Montag einer Operation im Bauchbereich unterziehen müssen und falle "bis auf Weiteres" aus - was nichts Gutes heißt und höchstwahrscheinlich eine längere Pause bedeutet.
Weitere Angaben machte die Eintracht zunächst nicht. Wie die "Bild" berichtet, habe Knauff nach dem Spiel am vergangenen Samstag gegen Borussia Mönchengladbach über Schmerzen geklagt, die den Eingriff zur Folge hatten. Zuvor hatte der Spieler kurz nach seiner Einwechslung den 3:0-Endstand erzielt (75.).
Damit werden die Probleme für den neuen SGE-Coach Albert Riera (43) immer größer, im Spiel am kommenden Samstag gegen den FC Bayern München (15.30 Uhr) überhaupt noch einen Stürmer aufzustellen.
Bei Arnaud Kalimuendo (24) hat es zwar leichte Entwarnung gegeben, dennoch könnte für ihn ein Einsatz am Samstag zu früh kommen, berichtet der "Kicker".
Der Franzose hatte sich gegen Mönchengladbach an der Schulter verletzt und musste bereits in der 17. Minute den Platz verlassen.
Jonathan Burkardt nach überstandener Erkältung wohl gegen den FC Bayern im Kader
Während Michy Batshuayi (32, Mittelfußbruch), Can Uzun (20, Oberschenkelverletzung) und Younes Ebnoutalib (22, Innenbandanriss im Knie) auf jeden Fall weiterhin fehlen werden, gibt es immerhin bei Jonathan Burkardt (25) Hoffnungen auf einen Einsatz.
Der Nationalspieler hätte nach seiner langwierigen Wadenverletzung bereits am vergangenen Wochenende im Kader der Adlerträger stehen sollen, eine Erkältung hatte dies allerdings verhindert.
Allerdings fehlt dem Mittelstürmer Spielpraxis: Zuletzt stand er Ende November in der Champions League beim 0:3 gegen Atalanta Bergamo auf dem Platz.
Und nicht nur in der Offensive drückt bei den Hessen der Schuh, auch in der Defensive. Mit Rasmus Kristensen (28) droht neben Arthur Theate (25) die nächste Säule in der Abwehr wegzubrechen.
Kristensen hatte sich ebenfalls gegen Mönchengladbach am Sprunggelenk verletzt und war in der Halbzeit in der Kabine geblieben.
Titelfoto: Arne Dedert/dpa