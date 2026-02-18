Verletzungs-Seuche hält an: Nächster Eintracht-Star fällt aus!

Frankfurt am Main - Das Verletzungspech klebt in dieser Saison an Eintracht Frankfurt wie ein zäher Kaugummi: Jetzt hat es auch noch Außenstürmer Ansgar Knauff erwischt!

Gegen Mönchengladbach konnte Ansgar Knauff (24) nach seinem 3:0 noch jubeln. Jetzt fällt der Außenstürmer erst einmal "bis auf Weiteres" aus. © Marc Schüler/dpa

Wie der Verein auf seiner Webseite mitteilt, habe sich der 24-Jährige bereits am Montag einer Operation im Bauchbereich unterziehen müssen und falle "bis auf Weiteres" aus - was nichts Gutes heißt und höchstwahrscheinlich eine längere Pause bedeutet.

Weitere Angaben machte die Eintracht zunächst nicht. Wie die "Bild" berichtet, habe Knauff nach dem Spiel am vergangenen Samstag gegen Borussia Mönchengladbach über Schmerzen geklagt, die den Eingriff zur Folge hatten. Zuvor hatte der Spieler kurz nach seiner Einwechslung den 3:0-Endstand erzielt (75.).

Damit werden die Probleme für den neuen SGE-Coach Albert Riera (43) immer größer, im Spiel am kommenden Samstag gegen den FC Bayern München (15.30 Uhr) überhaupt noch einen Stürmer aufzustellen.

Bei Arnaud Kalimuendo (24) hat es zwar leichte Entwarnung gegeben, dennoch könnte für ihn ein Einsatz am Samstag zu früh kommen, berichtet der "Kicker".

Der Franzose hatte sich gegen Mönchengladbach an der Schulter verletzt und musste bereits in der 17. Minute den Platz verlassen.