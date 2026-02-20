Diese Topklubs sind scharf auf Nathaniel Brown: So viel Kohle soll er der Eintracht bringen!

Frankfurt am Main - Nathaniel Brown (22) dürfte im Sommer der nächste prominente Abgang sein, der viele Millionen Euro in die Kasse von Eintracht Frankfurt spült. Das Rennen um den Linksverteidiger hat jedenfalls bereits begonnen.

Nathaniel Brown (22) gehört mittlerweile zu den absoluten Leistungsträgern der Frankfurter Eintracht. © Joan Montfort/AP/dpa

Wie die "Bild" berichtet, sitzen die Scouts vieler Topklubs bereits regelmäßig bei den Spielen der Frankfurter auf der Tribüne, um den Nationalspieler zu beobachten.

Allen voran sollen demnach der FC Barcelona und Manchester City großes Interesse daran haben, den 22-Jährigen unter Vertrag zu nehmen.

Darüber hinaus hätten auch der FC Liverpool, Arsenal und Real Madrid den gebürtigen Amberger auf dem Schirm; sprich: die Crème de la Crème des europäischen Fußballs.

Und wie "Bild" weiter berichtet, habe man sich bei den Hessen auch bereits mit einem Abschied Browns im Sommer abgefunden.

Denn ähnlich wie bei den anderen Topstars - Randal Kolo Muani (27), Omar Marmoush (27) und zuletzt Hugo Ekitiké (23) - wird auch Brown nicht zu halten sein, wenn die wirklich großen Vereine erst einmal die Geldschatullen öffnen.