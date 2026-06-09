Eintracht auf Sechser-Suche: Krösche jagt diese beiden Jungstars

Frankfurt am Main - Eine der großen Schwächen von Eintracht Frankfurt in der verkorksten abgelaufenen Saison war das Fehlen eines defensiven Abräumers auf der Sechs. Auf dieser Position soll für die kommende Spielzeit auf jeden Fall nachgerüstet werden. Jetzt sind auf der Liste möglicher Kandidaten zwei neuen Namen aufgetaucht.

Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche (45) ist auf intensiver Suche nach einer Verstärkung auf der Sechs für die kommende Saison. © Arne Dedert/dpa

Da wäre zum einen der 20-fache argentinische U21-Nationalspieler Milton Delgado (20) von den Boca Juniors aus Buenos Aires. Das berichtet "Sky". Der nur 1,66 Meter große Spieler sei ein enorm zweikampfstarker Abräumer auf der Sechs, besitze aber auch spielerische Qualitäten.

Beim 35-maligen argentinischen Meister kommt er trotz seines jugendlichen Alters auf 64 Einsätze und zählt zum absoluten Stammpersonal. Sein Marktwert beläuft sich laut "Transfermarkt.de" auf zehn Millionen Euro.

Da er noch einen Vertrag bis 2029 besitzt, würde für ihn also eine Ablösesumme fällig werden. Diese soll sich laut "Sky" aber wegen einer Vereinbarung zwischen Verein und Spieler im Bereich von zehn bis zwölf Millionen Euro befinden.

Für die SGE also stemmbar, allerdings sollen aus der Bundesliga auch Bayer Leverkusen und der BVB ein Auge auf Delgado geworfen haben.