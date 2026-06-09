Eintracht auf Sechser-Suche: Krösche jagt diese beiden Jungstars
Frankfurt am Main - Eine der großen Schwächen von Eintracht Frankfurt in der verkorksten abgelaufenen Saison war das Fehlen eines defensiven Abräumers auf der Sechs. Auf dieser Position soll für die kommende Spielzeit auf jeden Fall nachgerüstet werden. Jetzt sind auf der Liste möglicher Kandidaten zwei neuen Namen aufgetaucht.
Da wäre zum einen der 20-fache argentinische U21-Nationalspieler Milton Delgado (20) von den Boca Juniors aus Buenos Aires. Das berichtet "Sky". Der nur 1,66 Meter große Spieler sei ein enorm zweikampfstarker Abräumer auf der Sechs, besitze aber auch spielerische Qualitäten.
Beim 35-maligen argentinischen Meister kommt er trotz seines jugendlichen Alters auf 64 Einsätze und zählt zum absoluten Stammpersonal. Sein Marktwert beläuft sich laut "Transfermarkt.de" auf zehn Millionen Euro.
Da er noch einen Vertrag bis 2029 besitzt, würde für ihn also eine Ablösesumme fällig werden. Diese soll sich laut "Sky" aber wegen einer Vereinbarung zwischen Verein und Spieler im Bereich von zehn bis zwölf Millionen Euro befinden.
Für die SGE also stemmbar, allerdings sollen aus der Bundesliga auch Bayer Leverkusen und der BVB ein Auge auf Delgado geworfen haben.
Noel Aseko wohl heißester Kandidat für die Sechs bei Eintracht Frankfurt
Noch weiter oben auf der Sechser-Wunschliste der Frankfurter soll ebenfalls laut "Sky" der deutsche U21-Nationalspieler Noel Aseko (20) stehen. In der vergangenen Saison war er von Bayern München an Hannover 96 in die 2. Liga ausgeliehen.
Beim Tabellenvierten der abgelaufenen Spielzeit konnte er sich sofort als Stammkraft etablieren. Die Folgen: Der Marktwert des Spielers schoss laut "Transfermarkt.de" von 700.000 auf zwölf Millionen Euro in die Höhe und der FC Bayern zog trotz der durch die Niedersachsen wahrgenommenen Kaufoption die Rückkaufoption.
Wie "Sky" weiter berichtet, will man an der Säbener Straße Aseko aber auf jeden Fall weiterverkaufen - angeblich für zehn bis zwölf Millionen Euro. Hier sei zurzeit die Eintracht der heißeste Anwärter.
So gebe es bereits von den Hessen ein konkretes Angebot über einen Vertrag bis 2030 mit der Option auf ein weiteres Jahr an den Spieler.
Titelfoto: Arne Dedert/dpa