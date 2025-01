Eintracht fertigt Krisen-BVB ab: Bei diesen Szenen nach Abpfiff bleibt kein Auge trocken

Frankfurt am Main - Kurz vor dem Anpfiff war ein Transfer schon keine Überraschung mehr, dennoch sorgten sich einige Eintracht-Fans vor dem 2:0-Sieg gegen Dortmund durchaus darum, wer in Abwesenheit von Omar Marmoush (25) das Toreschießen übernehmen würde. Nach der Partie war all dies aber kein Thema mehr und somit Platz für große Emotionen.