Eintracht-Formtief: Fan-Liebling Chandler kennt die Lösung und bleibt relaxt

Frankfurt am Main - Bei Eintracht Frankfurt ist derzeit ordentlich Sand im Getriebe. SGE-Urgestein Timothy Chandler (33) vermag zu wissen, wieso es in den vergangenen sechs Bundesliga-Partien zu keinem einzigen Sieg reichte.

Für Eintracht Frankfurts Rechtsverteidiger Timothy Chandler (33) ist klar, dass die SGE ihre Sieglos-Serie in der Bundesliga bald beenden wird. © Oliver Weiken/dpa

In der Tabelle rutschten die Frankfurter zuletzt immer weiter ab und gefährden auf diese Weise akut das Erreichen der europäischen Plätze.



Mittlerweile steht man nur noch auf Rang sieben, wurde am letzten Wochenende von Bayer 04 Leverkusen im direkten Duell (1:3-Niederlage) überholt und hat mit dem 1. FSV Mainz 05 (punktgleich) sowie dem VfL Wolfsburg (zwei Zähler hinter den beiden) zwei starke Konkurrenten im Nacken sitzen.

Die lebende Eintracht-Legende "Timmy" Chandler zeigt sich in einem Bild-Interview allerdings weiter positiv und glaubt an seine Mannschaft: "Wir haben auf jeden Fall die Qualität in der Mannschaft und immer gezeigt, selbst wenn's mal schwieriger ist, dass und wie wir zusammenstehen."

Die Gründe für das Formtief der Adlerträger meint der 33-jährige US-Amerikaner bereits ausgemacht zu haben und sieht diese gar nicht so prekär, wie es manch anderer tut.

"Es ist in den vergangenen Wochen viel zusammengekommen. Wir treffen nicht immer glückliche Entscheidungen, haben auch nicht das Quäntchen Glück, dass der Ball reingeht. Dazu kamen einige strittige Schiedsrichterentscheidungen gegen uns. Es hat sich alles ein bisschen gegen uns gewendet. Aber es gab kein Spiel, in dem wir extrem unterlegen waren, in dem wir nicht auch mindestens einen Punkt hätten mitnehmen können", erklärt der Rechtsverteidiger die sportliche Talfahrt.