Als Tah-Ersatz: Bayer Leverkusen soll Interesse an Frankfurts Koch haben!

Frankfurt am Main - Erst seit dem heutigen Montag ist Nationalspieler Robin Koch (27) offiziell fester Bestandteil des Kaders von Eintracht Frankfurt . Jetzt könnten die Zeichen aber schon wieder auf Abschied stehen.

Nach seiner Leihe wurde Robin Koch (27) nun von Eintracht Frankfurt fest verpflichtet. Jetzt könnte der Nationalspieler aber schon wieder weg sein. © David Inderlied/dpa

Denn wie unter anderem "kicker" berichtet, soll Meister Bayer Leverkusen Interesse am Abwehrchef der Hessen haben, der in der vergangenen Saison zunächst auf Leihbasis von Leeds United an den Main kam und jetzt fest verpflichtet werden konnte.

Die Personalie Koch steht natürlich damit im Zusammenhang, dass ein Wechsel von Jonathan Tah von Leverkusen zu Rekordmeister Bayern München wohl schon beschlossene Sache ist.

Einzige Voraussetzung ist allerdings, dass Leverkusen Ersatz für den 28-Jährigen findet.

Der "kicker" bringt hier Namen wie den des spanischen Nationalspielers Robin Le Normand (27) von Real Sociedad und des Italieners Riccardo Calafiori (22) vom FC Bologna ins Spiel. Beide Spieler dürften aber wohl nicht für eine Ablösesumme unter 40 Millionen Euro zu haben sein.

Bayer soll eine solche Summe für einen Abwehrspieler nicht zahlen wollen.

Sportchef Simon Rolfes (42) soll deshalb über eine Verpflichtung des ablösefreien Mats Hummels (35) nachdenken, dessen Vertrag bei Borussia Dortmund bekanntlich nicht verlängert wurde. Eine weitere Alternative wäre Frankfurts Koch.