Dänen-Star im Anflug? Eintracht hat wohl Interesse an Rasmus Kristensen!

Frankfurt am Main - Nicht nur auf der Sechs, sondern auch für die Position des rechten Verteidigers in einer Viererkette ist Eintracht Frankfurt auf der Suche nach einer Verstärkung.

Kristensen wäre genau der gesuchte rechte Außenverteidiger, auch wenn der 1,87 Meter große Spieler ebenfalls im rechten Mittelfeld oder in der Innenverteidigung eingesetzt werden kann.

Denn in der kommenden Saison ist bei den Adlerträgern ja durchaus angedacht, häufiger mit einer Viererkette aufzulaufen. Und da fehlt es zurzeit noch am richtigen Personal. Der neben Timothy Chandler (34) einzige "gelernte" rechte Außenverteidiger Aurélio Buta (27) wusste bislang selten zu überzeugen. Nicht zuletzt deshalb setzte man beim Europa-League-Teilnehmer zumeist auf die Dreierkette.

Hier könnten die Hessen mit dem dänischen Nationalspieler Rasmus Kristensen den passenden Mann gefunden haben. Laut dem für gewöhnlich immer sehr gut informierten Transferspezialisten Fabrizio Romano (31) soll die SGE großes Interesse an dem 27-Jährigen haben.

In der Saison 2022 spielten Robin Koch (27) und Kristensen gemeinsam in der Premier League für Leeds United. © Sven Hoppe/dpa

Nach dem Abstieg von Leeds aus der Premier League war Kristensen in der vergangenen Saison für ein Jahr an AS Rom ausgeliehen. Auch bei der Roma zählte er zum Stammpersonal.

Da Leeds in den Play-offs den sofortigen Wiederaufstieg in die Premier League denkbar knapp verpasst hat, ist ein Verkauf des Spielers trotz eines Vertrags bis 2027 deshalb wohl beschlossene Sache.

Laut "transfermarkt.de" liegt Kristensens Marktwert bei 10 Millionen Euro. Eine zweistellige Millionensumme dürfte für den Dänen also fällig werden.

Möglicherweise wäre aber auch ein weiteres Leihgeschäft mit Leeds eine Option. Bereits in der vergangenen Saison liehen die Hessen ja Robin Koch (27) von United aus, der nun für die anstehende Spielzeit fest verpflichtet werden konnte. Mit ihm würde Kristensen darüber hinaus auf einen alten Bekannten treffen.