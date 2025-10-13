Eintracht Frankfurt: Abwehrspieler fällt für längere Zeit aus

Frankfurt am Main - Bundesligist Eintracht Frankfurt muss bis auf Weiteres auf Abwehrspieler Elias Baum (19) verzichten.

Abwehrspieler Elias Baum (19) fällt bei Eintracht Frankfurt wegen einer Verletzung für längere Zeit aus. © imago/osnapix

Der Spieler fällt mit einer Muskelverletzung im Oberschenkel aus, wie Eintracht Frankfurt am Montag mitteilte.

Damit fehlt der 19-Jährige auch am Sonntag (15.30 Uhr) in der Bundesliga-Partie der Hessen beim SC Freiburg.

Die Frankfurter müssen damit schon auf zwei Verteidiger verzichten.

Wie Elias Baum kann auch sein Teamkollege Nnamdi Collins (21, Erkältung) nicht bei der deutschen U21-Auswahl in der EM-Qualifikation am Dienstag (18.30 Uhr) in Belfast gegen Nordirland mitwirken.