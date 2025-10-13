Holt Eintracht Frankfurt im Winter diesen deutschen Nationalspieler?

Frankfurt am Main - Die Gerüchteküche um personelle Verstärkungen im Winter-Transferfenster für Eintracht Frankfurt brodelt heftig. Jetzt ist auch der Name eines deutschen Nationalspielers gefallen: Yann Bisseck (24) von Inter Mailand.

Im März 2025 gab Yann Bisseck (24, M.) sein Debüt in der deutschen A-Nationalmannschaft. © Federico Gambarini/dpa

Das berichtet "Bild". Bereits mehrfach hatten demnach die Verantwortlichen bei der Eintracht rund um Sportvorstand Markus Krösche (45) Interesse am 1,96 Meter großen Innenverteidiger geäußert.

Da kickte der gebürtige Kölner noch in Dänemark bei Aarhus, entschied sich dann im Sommer 2023 aber für einen Wechsel zu Inter, wo er sich in der vergangenen Saison in die Stammelf spielte, Vizemeister wurde und das Finale in der Champions League erreichte. Wettbewerbsübergreifend kam Bisseck für Inter auf 46 Einsätze, in denen ihm drei Tore und ebenso viele Assists gelangen.

Das führte dann auch dazu, dass Julian Nagelsmann (38) ihn in die deutsche Nationalmannschaft berief, wo er im vergangenen März beim 3:3 in der Nations League gegen Italien sein Debüt gab.

Unter dem neuen Trainer Cristian Chivu (44), der im Sommer den nach Saudi-Arabien abgewanderten Simone Inzaghi (49) ersetzte, läuft es für den 24-Jährigen jetzt allerdings überhaupt nicht mehr.

Auf gerade mal zwei Pflichtspiel-Einsätze kommt Bisseck in dieser Saison. Eine unbefriedigende Situation für ihn. Zuletzt wurde er auch nicht mehr in die Nationalmannschaft berufen.