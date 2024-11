Eintracht Frankfurt dominiert in Stuttgart, doch darum schweigen die Gästefans!

Stuttgart - Eintracht Frankfurt ist zu Gast beim VfB Stuttgart - doch anstatt wie sonst das Team lautstark nach vorne zu peitschen, bleibt es im Frankfurter Block erstaunlich still! Grund ist ein Polizeieinsatz vor der Partie. Das hält die SGE aber nicht auf: Die Gäste führen bereits mit 3:0 gegen den Vizemeister!

Wie Polizeisprecher Jens Lauer gegenüber TAG24 mitteilte, sei es vor der Partie an der Raststätte Wunnenstein auf der A81 zu einem Zwischenfall gekommen, bei dem die Bundespolizei von den Insassen eines Frankfurter Fanbusses verbal angegangen wurde.

Fehlende Gesänge, fehlende Fahnen: Der Blick in den Frankfurter Block offenbart Lücken! Die organisierte Fanszene der Hessen befindet sich nicht vollständig in der MHPArena - teils gezwungenermaßen, teils freiwillig.

Doch bisher kommt der Tabellen-Dritte auch ohne die Unterstützung seiner Ultras bestens aus: Die Eintracht führt bereits mit 3:0 gegen den Vizemeister!

Gleich zweimal war die SGE zunächst im Glück, als Kevin Trapp erst einen schwach geschossenen Elfmeter von Ermedin Demirovic (22.) hielt und kurz darauf ein Treffer von Jeff Chabot wegen einer Abseitsstellung zurückgepfiffen wurde (30.).

Kurz vor der Pause traf Hugo Ekitiké (45.) dann aber per Kopf nach einer Ecke von Omar Marmoush und stellte den Spielverlauf so auf den Kopf. In der zweiten Hälfte legte dann aber Frankfurt los wie die Feuerwehr - erst erhöhte Nathaniel Brown (55.) auf 2:0, dann verwandelte Marmoush einen Freistoß direkt (62.).

