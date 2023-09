Dank Koch und Standards: Ideenlose Eintracht holt Arbeitssieg gegen Aberdeen

Frankfurt am Main - Immerhin drei Punkte: Im ersten Spiel der Gruppenphase gelang Eintracht Frankfurt in der Conference League ein glanzloses 2:1 (1:1) über den FC Aberdeen

Ein Clap für Torschütze Omar Marmoush (l.): Der Ägypter hatte Eintracht Frankfurt früh durch einen Elfmeter in Führung gebracht. © Uwe Anspach/dpa

In einer einseitigen aber von den Hessen weitgehend ideenlos geführten Partie mussten es zwei Standards richten: Omar Marmoush hatte die SGE durch einen Strafstoß mit 1:0 in Führung gebracht (11.), der erneut starke Robin Koch sorgte nach einer Ecke für das erlösende 2:1 (61.)

Die große Frage, ob die stark favorisierten Hausherren gegen erwartungsgemäß sehr tief stehende Schotten Lösungen finden würden, schien zunächst früh beantwortet: Nach feinem Pass von Kapitän Sebastian Rode auf Junior Dina Ebimbe brachte Jack MacKenzie den Franzosen im Strafraum unglücklich zu Fall. Den fälligen Elfer verwandelte Marmoush souverän zum 1:0 (11.).

Allerdings brachte die Führung den Adlerträgern nicht die gewünschte Sicherheit. Nach einem schlimmen Fehlpass von Elyes Skhiri spurtete Nicky Devlin links durch. Gegen die ungeordnete SGE-Abwehr kam Dante Polvara am Fünfer frei an die Hereingabe und zimmerte den Ball zum 1:1 unter die Latte (22.).

In der Folge hieß es für die Hessen also erneut, den schottischen Abwehrriegel zu knacken. Aber wie so häufig in jüngster Zeit, mangelte es den Hessen trotz unglaublich viel Ballbesitz an der nötigen Kreativität, um überhaupt mal eine Chance herauszuspielen.

Außerdem musste der so wichtige Rode verletzungsbedingt ausgewechselt werden - ihn ersetzte Hugo Larsson (39.).