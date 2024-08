Eintracht hadert mit Niederlage beim BVB: "Eine Minute hat das Spiel entschieden"

Frankfurt am Main - Spieler und Verantwortliche bei Eintracht Frankfurt hadern nach dem unglücklichen 0:2 (0:0) bei Borussia Dortmund mit den entscheidenden 60 Sekunden.

"Diese eine Minute hat das Spiel entschieden", sagte Sportvorstand Markus Krösche (43) nach der Partie am Samstagabend. "Wir müssen das Tor machen, der BVB schaltet dann schnell um und macht es gut zum 1:0."

"Dieser Ball ist nicht zu leicht zu verwerten, wie es aussieht", urteilte Mario Götze über die Situation in der 71. Minute. © Bernd Thissen/dpa

Mario Götze (32) brachte Verständnis für den Mannschaftskollegen auf. "Der Ball von Farès Chaibi ist gar nicht so leicht zu verwerten, wie es aussieht", sagte er. "Den musst du technisch sehr sauber treffen, da er etwas hoch springt – kein Vorwurf an Farès."

Auch gab es Gründe, weiterhin positiv auf die begonnene Bundesliga-Saison zu schauen. "Gerade die erste halbe Stunde war richtig gut", lobte Toppmöller.

"Das war eines unserer besten Spiele in Dortmund. Wir haben es lange offen gehalten", meinte Kapitän Kevin Trapp.

Dennoch übte der 34-Jährige auch Kritik. "Uns fehlt aber immer noch die Zielstrebigkeit. Wir hatten einige gute Aktionen, sind aber zu selten zum Abschluss gekommen."

Daran gelte es nun zu arbeiten, pflichtete der Trainer bei. "Wichtig ist, dass wir uns in der nächsten Woche nicht auf Schultern klopfen und sagen, dass es ja eigentlich ganz gut war", so Dino Toppmöller. "Wir legen den Finger in die Wunde."