BVB-Coach Sahin wechselt Sieg bei Bundesliga-Premiere gegen Frankfurt ein!

Dortmund - Ist das der Beginn einer neuen BVB-Ära? Am Samstagabend feierte Nuri Sahin sein Bundesliga-Debüt als Coach von Borussia Dortmund - und bewies beim 2:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt gleich mal ein ganz feines Wechsel-Händchen.

Erfolgreiches Bundesliga-Debüt! Nuri Sahin feierte in seiner Premiere einen Triumph gegen Frankfurt. © Bernd Thissen/dpa

Für die Premiere hatte sich der neue Übungsleiter des Revierklubs extra noch mit seinen beiden Vorgängern Edin Terzic und Jürgen Klopp ausgetauscht, wie er vor dem Anpfiff am Sky-Mikrofon verriet. Die Erfolgstrainer gaben dem Novizen offenbar nützliche Tipps mit auf den Weg.

Denn nach einer knappen Stunde nahm der 35-Jährige seinen ersten Doppelwechsel im deutschen Oberhaus an der schwarz-gelben Seitenlinie vor. Einer, der sich sofort auszahlen sollte.

Der Ex-Profi tauschte beim Stand von 0:0-Unentschieden nämlich Karim Adeyemi und Donyell Malen aus und brachte dafür Maxi Beier sowie Jamie Gittens in die Partie. Letzterer zauberte sich nur 13 Zeigerumdrehungen später schließlich zum Mann des Tages.

Nach einem Zuspiel von Pascal Groß bat der Flügelflitzer seinen Gegenspieler Rasmus Kristensen auf der linken Seite zum Tanz, zog mit Tempo in die Mitte und schlenzte das Leder wunderschön am chancenlosen Kevin Trapp vorbei über die Latte ins Netz.

Von diesem Traum-Treffer sollten sich die Gäste aus Hessen in der Schlussphase nicht mehr wirklich erholen, in der Nachspielzeit veredelte Gittens schließlich noch einen Konter zum 2:0 und machte so den Deckel drauf.