Eintracht Frankfurt: Hat Top-Stürmer Marmoush Wechselabsichten?

Frankfurt am Main - Top-Stürmer Omar Marmoush von Eintracht Frankfurt hegt keine Wechselabsichten in der Winterpause, auch wenn der 25-Jährige von diversen Clubs umworben wird.

"Ich fühle mich hier sehr wohl. Die Eintracht hat an mich geglaubt und mir das Vertrauen geschenkt. Dieses Vertrauen will ich mit guten Leistungen und Toren zurückzahlen", sagte der 25-Jährige und ergänzte: "Was in ferner Zukunft passiert, interessiert mich jetzt noch nicht."